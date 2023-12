VfL Bochum: Vier Ausfälle und ein Fragezeichen hinter Ex-Schalker bei Gegner Hoffenheim

Der VfL Bochum gastiert am Freitag bei der TSG Hoffenheim. Deren Trainer Pellegrino Matarazzo spricht über Bochum und das Personal.

Mit viel Rückenwind reist der VfL Bochum zum Bundesliga-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker). Das ist dem Kraichgauer Trainer Pellegrino Matarazzo nicht entgangen.

"Sie haben zuletzt gute Ergebnisse erzielt", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Flutlichtspiel mit Blick auf Bochums aktuelle Erfolgsserie. Fünfmal in Serie blieb der Revierklub zuletzt ungeschlagen. "Sie sind gut in Form und sehr unangenehm zu bespielen. Sie lassen den Gegner nicht in den Fluss kommen. Im eigenen Ballbesitz sind sie sehr schnörkellos, spielen sehr zielstrebig nach vorn", lobte Matarazzo weiter.

Das Team des US-Amerikaners befindet sich hingegen in einer kleinen Ergebniskrise, blieb nach einem starken Saisonstart zuletzt viermal in Serie sieglos. Beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag erkannte Matarazzo dennoch eine "enorme" Leistungssteigerung.

Er spüre Energie auf dem Trainingsplatz, das sei ein positives Zeichen, so der 46-Jährige weiter. "Wir wollen gut ins Spiel reinkommen, ich bin sehr optimistisch. Dieses Spiel ist sehr wichtig, wir wollen eine gute Leistung zeigen und ein positives Ergebnis erzielen."

Die Statistik spricht jedenfalls für die Gäste: Von acht Bundesliga-Duellen gewann der VfL fünf, in Sinsheim ist sie ausgeglichen (2 Siege, 2 Niederlagen). Vergangene Saison verspielte Bochum eine frühe 2:0-Führung und unterlag mit 2:3.

Beim Versuch, diese Bilanz ins Positive zu wenden, muss Hoffenheim mindestens auf ein Quartett verzichten: Neben dem gelbgesperrten Kevin Akpoguma fehlen die Langzeitverletzten Dennis Geiger, Mergim Berisha und Marco John.

Fraglich ist ein Einsatz von Ozan Kabak. Der frühere Schalker laboriert an einer Prellung am Beckenkamm. Grischa Pröml ist nach überstandener Gelbsperre wieder dabei, ebenso wie Nachwuchsstürmer Bambasé Conté.