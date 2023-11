Cedric Brunner gibt bei Schalkes 0:0 gegen Patro Eisden Maasmechelen aus Belgien sein Comeback – und sieht nach Rudelbildung Gelb.

Keine Tore, aber dafür hoher Besuch beim Schalker Testspiel gegen den belgischen Zweitligisten Patro Eisden Maasmechelen. Der frühere Bayern-Star Mark van Bommel (46), der in den vergangenen Jahren mehrfach als Trainer bei Schalke 04 gehandelt wurde, sah sich die Partie in Gelsenkirchen gemeinsam mit seinem Schwiegervater Bert van Marwijk (71/Ex-Trainer von Borussia Dortmund und zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig) an. Hintergrund: Van Bommels Sohn und van Marwijks Enkel Thomas (21) zählt zum Kader von Maasmechelen und wurde nach 61 Minuten gegen Schalke eingewechselt.

Schalkes Trainer Karel Geraerts bot nach dem 2:0-Testsieg in Eindhoven eine fast komplett neue Mannschaft auf. U23-Mittelfeldspieler Paul Pöpperl, der in Eindhoven zu einem Kurzeinsatz kam, durfte gegen die Belgier von Beginn an ran. Positiv aus Sicht der Königsblauen: Der lange an der Leiste verletzte Außenverteidiger Cedric Brunner kam wieder zum Einsatz und zeigte über 60 Minute eine engagierte Leistung.

Allerdings knallte es Mitte der ersten Hälfte zwischen Brunner und Maasmechelens Kevin Kis. Nach einem Wortgefecht auf französisch standen sich Brunner und Kis Stirn an Stirn gegenüber. Es kam zu einer Rudelbildung, die der Unparteiische mit Hilfe eines Linienrichters unterbinden musste. Sowohl Brunner als auch Kis sahen die Gelbe Karte. Zur Halbzeitpause hatten sich die erhitzten Gemüter wieder abgekühlt – Brunner und Kis umarmten sich.

Die beste Schalker Möglichkeit im chancenarmen ersten Abschnitt vergab Bryan Lasme nach einem Konter. Der ehemalige Bielefelder schoss aus 14 Metern über das Tor (30.). Die Gäste setzten durch einen Pfostenkopfball, den S04-Keeper Michael Langer anschließend über die Latte lenkte, ein Ausrufezeichen (33.).

So spielte Schalke Schalke 04: Langer – Matriciani, Kaminski, Talabidi (46. Boboy) – Brunner (60. Anubodem), Tauer, Pöpperl (46. Kaparos), Idrizi, Becker (76. Müller) – Lasme, Polter.

Zur Pause wechselte S04-Coach Karel Geraerts und nahm Malik Talabidi sowie Paul Pöpperl vom Feld. Für die beiden Talente kamen mit Jimmy Kaparos und Verhomy Boboy zwei weitere U23-Spieler in die Partie. Aus der Schalker U19-Bundesliga-Mannschaft durfte Junioren-Nationalspieler Vitalie Becker über 76 Minuten auf der linken Seite ran.