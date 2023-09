Nach Oberliga-Gerüchten - Ex-Schalker Daniel Caligiuri dementiert

Daniel Caligiuri hält sich derzeit bei unterklassigen Vereinen fit. Schnell kamen Gerüchte über ein Engagement des Ex-Schalkers auf. Dazu wird es nicht kommen.

In seiner mehr als zehnjährigen Profikarriere hat Daniel Caligiuri eine Menge erlebt. Der 35-Jährige spielte in der Champions League, gewann den DFB-Pokal und wurde mehrfach zum Derbyhelden des FC Schalke 04.

In diesem Sommer kam eine neue Erfahrung für den Rechtsaußen hinzu: Erstmals war er zum Beginn einer neuen Saison ohne Verein. Beim FC Augsburg war Caligiuris Vertrag zum Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen. Einen neuen Klub hat er bislang noch nicht gefunden.

Um nicht auf Mannschaftstraining verzichten zu müssen, hält er sich seit einiger Zeit bei zwei unterklassigen Vereinen fit: beim Regionalligisten TSG Balingen und Oberligisten FC 08 Villingen aus seiner Geburtsstadt.

Es dauerte nicht lange, da ploppten Gerüchte über ein dauerhaftes Engagement Caligiuris bei Villingen auf. Der Verein wolle ihn als Spielertrainer verpflichten, hieß es in Medienberichten. Doch dazu wird es nicht kommen - das machte Caligiuri selbst deutlich.

Ich bin total heiß darauf, mich nochmal zu beweisen Daniel Caligiuri im Kicker

"Ich halte mich aktuell bei der TSG Balingen und dem FC Villingen fit. Vielen Dank dafür. Medienberichte über ein weiteres Engagement bei besagten Vereinen entsprechen nicht der Wahrheit", schrieb er in seiner Instagram-Story.

So bleibt weiter offen, wo der Deutschitaliener seine Laufbahn fortsetzen wird. An ein Karriereende scheint er jedenfalls noch nicht zu denken. "Ich bin total heiß darauf, mich nochmal zu beweisen", sagte Caligiuri vor einigen Wochen im Kicker. "Und zwar bei einem Verein und an einem Standort, bei dem ich etwas bewegen und bewirken kann. Es geht mir nicht darum, an meine Karriere einfach noch eine weitere Runde dranzuhängen."

Ein möglicher neuer Klub würde jedenfalls einen überaus erfahrenen Profi für sich gewinnen. 372 Partien bestritt Caligiuri in der Bundesliga - die meisten davon für Schalke. Anfang 2017 wechselte er vom VfL Wolfsburg nach Gelsenkirchen, dreieinhalb Jahre später zog er nach Augsburg weiter. "Ich hatte eine sehr tolle und auch erfolgreiche Zeit auf Schalke", [url=Krönung waren die Vize-Meisterschaft und die Spiele in der Champions League.]erinnerte sich Caligiuri im vergangenen März[/url]. "Krönung waren die Vize-Meisterschaft und die Spiele in der Champions League."