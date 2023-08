Holstein Kiel: Ex-Schalker Timon Weiner nach 2:0 überwältigt

2018 stand Timon Weiner mit der U19 des S04 im Finale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Nun kehrte er mit Holstein Kiel zurück und war überwältigt.

In der Saison 2017/18 stand Timon Weiner mit der A-Jugend des FC Schalke 04 im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Seine Mitspieler damals: Ahmed Kutucu, Benjamin Goller oder Nassim Boujellab.

Auch, wenn das Endspiel in Oberhausen vor knapp 10.000 Zuschauern gegen Hertha BSC mit 1:3 verloren wurde, hoffte er damals natürlich von einer Karriere im Tor des FC Schalke 04.

Insgesamt trug der aus Essen stammende Weiner fünf Jahre lang das S04-Trikot in der Knappenschmiede. Und natürlich träumte er einmal vor 60.000 Zuschauern in der großen Arena spielen zu dürfen. Fünf Jahre musste er warten, bis sich seine große Sehnsucht erfüllte. Allerdings lief er am Freitagabend nicht für den FC Schalke 04 auf, sondern für Holstein Kiel. Der Keeper schloss sich 2018 den Störchen an, weil er auf Schalke keinen Profivertrag bekam.

Es war ein Lebenstraum hier irgendwann mal zu spielen. Timon Weiner

S04 sicherte sich zwar damals eine Rückkaufoption, machte davon aber keinen Gebrauch. Aber auch in Kiel lief es nicht sofort. Er spielte überwiegend in der Regionalligamannschaft der "Störche", wurde zwischendurch zum 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Das Spiel bei den Knappen am Freitag war für den 24-Jährigen sein zweites Zweitligaspiel überhaupt. Und dann ausgerechnet bei seinem Ausbildungsklub.

"Es war ein Lebenstraum hier irgendwann mal zu spielen. Dass das Spiel dann so läuft, auch so glücklich mit der Roten Karte und dem zweiten Tor, obwohl wir in Überzahl nicht mehr so gut gespielt haben, ist unglaublich", strahlte Weiner nach dem Schlusspfiff. "Ich habe es am Abend vor dem Spiel erfahren. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Es ist mein sechstes Jahr bei Holstein. Ich glaube ich habe mir das erarbeitet über die Jahre hinweg und dass der Trainer mir ausgerechnet hier die Chance gegeben hat, das freut mich natürlich." Weiner gibt zu: "Da schließt sich ein bisschen der Kreis. Vorher fünf Jahre Schalke und dann nach fünf Jahren in Kiel hier zu spielen, das ist einfach ein Traum."

Dank an Norbert Elgert

Und wie war es? "Es war ein brutales Gefühl, von der ersten Sekunde an. Vom Aufwärmen, als sich vor dem Spiel die Nordkurve gefüllt hat über die Stimmung während der 90 Minuten, in denen die Fans die trotzdem angepeitscht haben, egal wie scheiße es für sie lief. Das ist einfach brutal."

Ob Schalke in dieser Form überhaupt noch ein Aufstiegskandidat sei, da blieb er lieber diplomatisch: "Auch, wenn es vielleicht so aussah, sei es nicht einfach gewesen, auf Schalke zu gewinnen. Die haben brutale individuelle Qualität. Du musst immer wach sein. Ouedraogo oder Terodde, wenn die einmal einen freien Fuß haben, dann schießen sie", meinte er. Kiel hätte auch das nötige Spielglück gehabt.

Und was stand nach diesem für ihn so erfolgreichen Abend noch auf der To-do-Liste? "Erstmal aufs Smartphone gucken, ob da vielleicht eine Nachricht von Norbert Elgert ist", sagte er. Ansonsten wolle er seinen Ausbilder mal anrufen und sich bedanken. Ohne ihn hätte es dieses Erlebnis für ihn wohl nie gegeben.