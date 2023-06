Schalke: S04-Torjäger stellt klar - "wir müssen jedes Heimspiel gewinnen"

Simon Terodde will den FC Schalke 04 in der kommenden Saison wieder in die Bundesliga schießen. Er ist vom S04-Kader vollends überzeugt.

Anfang Juni, Schalke war gerade wenige Tage zuvor erneut in die 2. Bundesliga abgestiegen, platzte die Bombe: Simon Terodde, der den Verein eigentlich nach Ende seines Vertrages verlassen sollte, verlängerte seinen Kontrakt doch und bleibt den Königsblauen weiterhin erhalten. Nur kurz nach dem Absturz in die Zweitklassigkeit, machte sich im Schalker Umfeld schon wieder Euphorie breit. Immerhin kennt Terodde die 2. Bundesliga wie kaum ein anderer, mit 172 Treffern ist er Rekord-Torschütze im Unterhaus, vor einem Jahr schoss er Schalke schon einmal in die Bundesliga. Das ist auch in der kommenden Saison wieder das erklärte Ziel. Terodde fühlt sich fit und sieht sich auch mit 35 Jahren imstande, der Mannschaft von Thomas Reis zu helfen. "Wir könnten morgen schon das erste Spiel bestreiten", sagte der gebürtige Bocholter in einem Interview mit Sky. Das Team sieht er schon jetzt gut aufgestellt. "Die Mannschaft ist intakt. Der Trainer ist geblieben. Ich weiß auch, wie es ist, gegen Thomas Reis in der 2. Liga zu spielen. Dieser Fußball kommt uns entgegen, macht uns Spaß. Wir haben eine geile Mannschaft und eine geile Kabine", so Terodde. Schalke-Stürmer Simon Terodde lobt die Fans Besonders hervorgehoben hat Terodde zudem auch noch einmal die Unterstützung der Zuschauer, auf die sich Schalke auch im kommenden Jahr verlassen kann. Bereits frühzeitig waren 40.000 Dauerkarten weg, die Verkaufsphase ist bereits beendet. "Das macht Spaß", betont Terodde. "Sicherlich bekommen wir auch zwischendurch mal Gegenwind, aber insgesamt bin ich zuversichtlich. Die 17 Heimspiele müssen wir alle gewinnen, wenn wir das schaffen, sieht es gut aus." Dementsprechend macht Terodde keinen Hehl um das Saisonziel, das die Schalker umtreibt. Der Aufstieg soll her: "Ich muss hier rausposaunen, dass wir Fünfter oder Sechster werden wollen. Für uns zählen ganz klar die ersten beiden Plätze." Auf dieses Vorhaben bereitet sich Schalke seit diesem Wochenende vor.

