Schalke: Der erste externe Neue soll heute vorgestellt werden

Der FC Schalke 04 schlägt auf dem Transfermarkt zu. Wunschspieler Ron Schallenberg (24) soll heute offiziell vorgestellt werden.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 wird seinen ersten externen Zugang zeitnah präsentieren. Nach Informationen dieser Redaktion handelt es sich um Ron Schallenberg (24). Der defensive Mittelfeldspieler wechselt vom Zweitligisten SC Paderborn ins Ruhrgebiet.

Beide Klubs einigten sich auf einen Wechsel, Schalke wird eine Ablösesummer an die Ostwestfalen bezahlen, die im Bereich zwischen 2,2 Millionen und drei Millionen Euro liegt. Zuerst hatte Bild über den nahenden Transfer berichtet. Schallenberg muss nur noch den Medizincheck überstehen, dann könnte er bereits am Montagnachmittag auf Schalke vorgestellt werden.

Bereits am 27. Februar hatte diese Redaktion exklusiv über das Interesse der Schalke am Mittelfeldspieler der Paderborner berichtet. Durch den Abstieg schienen sich die Karten der Schalker im Rennen um Schallenberg verschlechtert zu haben, denn der 24-Jährige strebte einen Wechsel in die Bundesliga an.

Nun fiel die Wahl dennoch auf die Königsblauen, die somit ihren Wunschspieler verpflichten können. Sportdirektor André Hechelmann hatte das Schalker Interesse am Sechser zuletzt bestätigt: "Er ist ein Spieler, der bekannt ist, auch auf der Position eine gute Saison gespielt hat. Unsere Pflicht ist es, sich mit so einem Namen zu beschäftigen, im Detail auseinanderzusetzen."

Schalke nahm bereits Geld durch Verkäufe ein

Der 1,85 Meter große Schallenberg war zuletzt Kapitän des SC Paderborn und hat sich als Führungsspieler bewährt. Er bestritt für den Zweitligisten 33 Spiele, fehlte nur wegen einer Gelbsperre. Er erzielte drei Tore, legte zwei weitere Treffer vor. Da Schallenberg bis zum Sommer 2024 beim SC Paderborn unter Vertrag steht, wird eine Ablösesumme für Schalke fällig. Durch die Verkäufe von Can Bozdogan und Jordan Larsson, steht jedoch Geld zur Verfügung. Zudem dürften auch Marius Bülter und Rodrigo Zalazar bald Geld in die S04-Kasse spülen.