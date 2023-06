SC Freiburg II: Vincent Vermeij hat einen neuen Verein gefunden

Über die Zukunft von Vincent Vermeij wurde in den vergangenen Wochen viel spekuliert. Nun hat der Torjäger des SC Freiburg II einen neuen Klub gefunden.

Mitte Mai war es, als RevierSport berichtete, dass Drittligist Rot-Weiss Essen an einer Verpflichtung von Vincent Vermeij interessiert sei.

"Vincent Vermeij ist ein herausragender Stürmer, aber Stand heute für uns nicht realistisch", entgegnete Marcus Steegmann, Essens Kaderplaner, unserer Redaktion. Und Steegmann sollte Recht behalten.

Statt weiter in der 3. Liga für den SC Freiburg II, seinem bisherigen Klub, oder einen Liga-Konkurrenten wie RWE zu stürmen, zieht es den Stürmer in die 2. Bundesliga. Fortuna Düsseldorf gab am Dienstag, 13. Juni, die Verpflichtung des niederländischen Angreifers bekannt. In der NRW-Landeshauptstadt soll Vermeij die abgewanderten Stürmer Rouwen Hennings (SV Sandhausen) und Dawid Kownacki (Werder Bremen) ersetzen.

"Vincent hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich seine Torgefahr in unterschiedlichen Ligen unter Beweis gestellt. Er verleiht unserem Spiel eine neue Komponente und passt mit seiner mannschaftsdienlichen Spielweise sehr gut zu der Art, wie wir Fußball spielen wollen", sagt Christian Weber, Sportdirektor der Düsseldorfer.

Die Fortuna ist ein sehr spannender Verein mit überragenden Fans. Vincent Vermeij

Vermeij wurde beim Spitzenklub Ajax Amsterdam ausgebildet und ging in der zweiten Mannschaft des niederländischen Rekordmeisters seine ersten Schritte im Seniorenfußball. Anschließend lief der 1,96 Meter große Stürmer für De Graafschap, Heracles Almelo und den FC Den Bosch auf. In den Niederlanden kommt Vermeij auf 79 Einsätze (19 Tore) in der Eredivisie sowie auf 85 Spiele (33 Tore) in der Keuken Kampioen Divisie.

2019 folgte für Vermeij der Schritt nach Deutschland. In den vergangenen vier Jahren lief der 28-Jährige für den MSV Duisburg und den SC Freiburg II 120 Mal in der 3. Liga auf. 48 Tore gelangen ihm in diesem Zeitraum. Allein in der abgelaufenen Saison traf Vermeij 15 Mal (sechs Vorlagen). Ab der kommenden Spielzeit stürmt der Niederländer für die Fortuna.

"Die Fortuna ist ein sehr spannender Verein mit überragenden Fans. Ich möchte durch viel Arbeit und Tore dazu beitragen, dass wir oft mit ihnen feiern können. Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar für ihr Vertrauen in mich und werde jeden Tag alles geben, um es zurückzuzahlen, damit wir unsere Ziele erreichen", sagt Vincent Vermeij.