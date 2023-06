Der SV Wehen Wiesbaden steht wohl - trotz des Zweitliga-Aufstiegs - vor einem Umbruch. Nun droht der Abgang von einem absoluten Leistungsträger.

Der SV Wehen Wiesbaden spielt in der nächsten Saison in der 2. Liga. Die Hessen setzten sich in der Relegation souverän gegen Arminia Bielefeld (4:0, 2:1) durch und lösten das Zweitliga-Ticket für 2023/24.

Trotz des großen Erfolgs werden mit Johannes Wurtz und Ahmet Gürleyen (beide Ziel unbekannt) zwei Stammspieler ihre Verträge nicht verlängern. Auch Top-Stürmer Benedict Hollerbach könnte den Aufsteiger verlassen und soll beim Bundesligisten 1. FC Köln auf dem Zettel stehen.

Doch damit nicht genug: Brooklyn Ezeh, Linksverteidiger und Dauerbrenner des SVWW, hat ebenfalls das Interesse einiger Vereine geweckt. Mit zwei Treffern, sechs Vorlagen und unzähligen erfolgreichen Flankenläufen spielte der 21-Jährige eine starke Saison in der 3. Liga und konnte diese tolle Spielzeit in der Relegation krönen. Beim 4:0-Hinspielerfolg über Bielefeld wurde Ezeh vom "kicker" zum Spieler des Spiels gewählt (Note: 1,5) und zeigte eine hervorragende Leistung.

"Nutzte die Freiräume, die ihm die Bielefelder auf seiner Seite boten, aus und zeigte eindrucksvoll, dass er sowohl vorn als auch hinten wertvoll sein kann: bereitete zudem zwei Tore sehenswert vor", hieß es in seiner Beurteilung.

Mit diesem Auftritt betrieb der gebürtige Hamburger mächtig Eigenwerbung. Obwohl er in Wiesbaden noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2024 besitzt, könnte er die Hessen im Sommer verlassen. Denn: Mit Hannover 96 und dem FC St. Pauli sollen zwei Schwergewichte der 2. Liga an Ezeh interessiert sein. Die besten Karten scheint Hannover zu haben.

Wechselt Ezeh nach Hannover?

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Freitag erklärte, will Hannover den dynamischen Linksverteidiger unbedingt verpflichten und auch Ezeh soll zu den Niedersachsen wechseln wollen. Es soll bereits eine mündliche Einigung geben, aber Sky berichtete zudem, dass sich Wehen Wiesbaden eine Ablösesumme in Höhe von über einer Million Euro vorstelle. Der Poker um den begehrten 21-Jährigen läuft und geht wohl in die heiße Phase.

Auch im Ruhrpott ist der 1,88-Meter-Mann ein bekannter Name. Von Juli 2019 bis Januar 2022 schnürte er zweieinhalb Jahre die Schuhe für den FC Schalke 04. Für die U23 der Knappen absolvierte Ezeh 42 Spiele in der Regionalliga West und lief zuvor im U19-Team von Norbert Elgert auf.

Zu einem Profieinsatz sollte es allerdings nicht reichen. In der nächsten Spielzeit wird Brooklyn Ezeh dann allerdings auf seinen Ex-Klub in der 2. Liga wiedertreffen. Fraglich ist nur noch, mit welchem Verein...