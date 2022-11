Zweitligist 1. FC Magdeburg ist aktuell in einer guten Verfassung. Der Kapitän ist allerdings einer Umstellung zum Opfer gefallen.

Durch sieben Punkte aus den jüngsten drei Partien kletterte der Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg auf den 13. Tabellenplatz und verließ die Abstiegsränge.

Bis vor wenigen Wochen war die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz noch das Schlusslicht der Tabelle, aber nach Auswärtssiegen in Hamburg (3:2) und Nürnberg (2:1), sowie einem 1:1-Remis gegen den Aufstiegsanwärter 1. FC Heidenheim hat der Traditionsklub die Rote Laterne abgegeben – mittlerweile ist Absteiger Arminia Bielefeld Tabellenletzter.

Dass der 51-jährige Titz ein Freund von mutigen Entscheidungen ist, war bereits aus seiner Zeit beim Hamburger SV und Rot-Weiss Essen bekannt. Nicht nur seine extrem offensive Spielidee sorgte für Staunen, sondern auch vor frühen Wechseln in Spielen und Bankplätzen für eigentliche Leistungsträger schreckte der Fußballlehrer nicht zurück.

So jetzt auch in Magdeburg. Seit mittlerweile vier Spielen sitzt Kapitän Amara Condé nur auf der Bank und wurde vom eher unbekannten Daniel Elfadli aus der Startelf verdrängt. Bei seiner ersten Einwechslung der Saison unterlief Condé gegen Eintracht Braunschweig ein unglückliches Eigentor und Magdeburg verlor mit 0:2. In den jüngsten beiden Partien kam er gar nicht zum Einsatz und seine Mannschaft holte vier Punkte.

Diese Entscheidung von Titz ist eine große Überraschung. Schließlich ist Mittelfeldmotor Condé sein Kapitän und verlängerter Arm, der in der Aufstiegssaison 37-Mal von Beginn an spielte und dort zu den besten Drittliga-Spielern zählte. Zudem kennen sich Titz und Condé noch aus Essener Zeiten.

Der Aufstiegstrainer erklärte die Entscheidung gegen seinen Spielführer wie folgt: "Wir haben mit Elfadli eine Absicherung eingebaut aufgrund seiner Schnelligkeit, seiner Kopfball- und Zweikampfstärke. Dadurch musste ein Spieler weichen und das war Amara Condé."

Von 2019 bis 2021 lief Amara Condé für Rot-Weiss Essen auf und bestritt 67 Pflichtspiele im RWE-Trikot – 26 unter Trainer Titz. Es wird spannend, wann und ob der Magdeburger Kapitän wieder in die Startelf des Zweitligisten zurückkehrt.