BVB-Talent wechselt zu Zweitligist - zunächst in U23 eingeplant

Nach einer starken Saison in der U19 von Borussia Dortmund hat Colin Kleine-Bekel seinen ersten Seniorenvertrag unterschrieben - bei einem Zweitligisten.

Nach sieben Jahren im Nachwuchs von Borussia Dortmund verlässt Colin Kleine-Bekel den Revierklub und wechselt in den Norden. Das 19 Jahre alte Innenverteidiger-Talent hat einen Dreijahresvertrag bei Holstein Kiel unterschrieben, wie der Zweitligist am Mittwoch verkündete. Zunächst ist Kleine-Bekel in der Regionalliga-Reserve eingeplant. Spätestens im kommenden Sommer soll er in den Profikader aufrücken.

"Wir freuen uns sehr, mit Colin Kleine-Bekel eine jungen, talentierten Perspektivspieler verpflichtet zu haben", wird Kiels Direktor des Nachwuchsleistungszentrums Dominic Peitz zitiert. "Es zeigt, dass wir in unserem Nachwuchsleistungszentrum auf einem hohen Niveau arbeiten und als interessante Adresse im deutschen Fußball wahrgenommen werden."

Kleine-Bekel war in der erfolgreichen Saison der Dortmunder A-Junioren Stammspieler. Er bestritt insgesamt 31 Pflichtspiele (vier Tore, zwei Vorlagen) und führte die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg zeitweise als Kapitän auf den Rasen. Einen Profivertrag erhielt er allerdings nicht.





"Das Ziel ist es, ihn hier im kommenden Jahr in Ruhe aufzubauen und sukzessive an die Liga heranzuführen", erklärt Holsteins Sportchef Uwe Stöver. "Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Konzept überzeugen konnten und er sich für den Weg der KSV entschieden hat."

Kleine-Bekel selbst sagt: "Der Schritt hier nach Kiel ist eine große Herausforderung für mich. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen der KSV habe ich sofort das Vertrauen gespürt und die Überzeugung gewonnen, dass das die richtige Entscheidung für mich ist. Die Rahmenbedingungen für mich als junger Spieler und vor allem die sportliche Perspektive haben mich voll und ganz überzeugt."