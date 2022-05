Schalke-Torjäger über Transfers und Ziele für die nächste Saison

Auch dank 30 Treffern von Simon Terodde ist Schalke 04 in die Bundesliga aufgestiegen. Der Torjäger spricht über die Ziele für die kommende Saison.

An der Bundesliga-Rückkehr des FC Schalke 04 hat Simon Terodde einen großen Anteil. 30 Treffer steuerte der 34 Jahre alte Routinier bei, allein an den letzten sieben Spieltagen waren es elf Treffer. Nach dem Aufstieg wird Terodde weiterhin für die Knappen stürmen, das ist bereits seit längerem klar.

Während er im Unterhaus in der abgelaufenen Spielzeit bereits zum vierten Mal Torschützenkönig wurde, haperte es bei Terodde bei seinen bisherigen Stationen in der Bundesliga. Fünf Tore für den 1. FC Köln in der Hinrunde der Saison 2017/18 - so der bisherige Bestwert des gebürtigen Bocholters. "Ich habe mir in der 2. Liga nie eine Marke gesetzt und das werde ich auch diesmal nicht tun", erklärte Terodde, als er in einem Sport1-Interview auf diese Bilanz angesprochen wurde.

Was ihn zuversichtlich mache, die Kritik, er würde in der Bundesliga nicht abliefern, zu widerlegen? "Ich will auch nächste Saison mit meiner Art Gas geben und meinen Stempel aufdrücken", sagte Terodde. "Es hängt immer auch von deinen Mitspielern ab, ich habe in dieser Saison enorm von den Jungs profitiert." Daher freue er sich, "dass Rouven (Schröder, Sportdirektor) und Peter (Knäbel, Sportvorstand, d. Red.) keinen Urlaub machen werden und eine gute Mannschaft zusammenstellen".

Schalke-Stürmer Terodde: "Wir wollen die Klasse halten"

Denn klar ist: S04 braucht Verstärkung für die Bundesliga. Fünf Abgänge verkündete der Revierklub jüngst. Und in Leo Greiml (Rapid Wien) und Ibrahima Cissé (KAA Gent U21) stehen zwei externe Zugänge fest. Von zahlreichen weiteren Transfers ist auszugehen. Terodde sieht ebenfalls Handlungsbedarf: "Wir haben die Basis gelegt, aber natürlich brauchen wir dazu nun noch weitere Qualität. Wir gehen sicher nicht mit träumenden Augen in diese Liga. Wir nehmen jeden auf, der uns helfen kann." Weiter erklärte der Angreifer: "Wir können auf jeder Position Verstärkung gebrauchen, das ist definitiv so." Schließlich wolle Schalke auch im Jahr darauf in der Bundesliga spielen.

Dieses Vorhaben ruft Terodde zugleich als Hauptziel für die anstehende Spielzeit aus. Der ganze Verein sei demütiger geworden, keiner träume von internationalen Spielen, betonte er. "Wir wollen die Klasse halten."