Schalke: Fraisl emotional - so verabschieden sich die ersten Abgänge

Der FC Schalke 04 hat die ersten Abgänge verkündet. So verabschieden sich die Profis, die den Bundesliga-Aufsteiger in diesem Sommer verlassen.

Nach der gelungenen Rückkehr in die Bundesliga steht dem FC Schalke 04 auch in diesem Sommer ein Umbruch bevor. Sportdirektor Rouven Schröder wird zahlreiche Transfers abwickeln müssen. Die ersten Abgänge machte S04 bereits am Dienstag offiziell. Martin Fraisl, Salif Sané, Andreas Vindheim, Yaroslav Mikhailov und Marc Rzatkowski erhalten keinen neuen Vertrag und verlassen den Revierklub.

Drei der Profis wandten sich daraufhin in den Sozialen Medien an mit Abschiedsworten an ihre Follower. Allen voran Torhüter Fraisl veröffentlichte ein emotionales Statement, in dem er die vergangene Saison Revue passieren ließ. Er sei im letzten Sommer zu einem Verein gekommen, der am Abgrund stand, bei dem plötzlich nicht mehr Europapokal, sondern Überlebenskampf in der 2. Bundesliga auf der Tagesordnung stand, schrieb der 29-Jährige auf Instagram.





"Nach einem durchwachsenen Saisonstart, wo alles daraufhin gedeutet hat, dass es mit dem direkten Wiederaufstieg wahrscheinlich nichts werden wird, haben wir es als Mannschaft geschafft, immer näher zusammenzurücken", so Fraisl. "Gemeinsam haben wir es geschafft eine sehr, sehr spezielle Mentalität zu entwickeln, die auf eindrucksvolle Art und Weise dafür gesorgt hat, dass wir nicht 'nur' den Aufstieg und den Meistertitel feiern können. Ich finde wir haben in dieser Saison etwas viel bedeutenderes erreicht."





Der Keeper, der laut WAZ Angebote aus Italien und Spanien vorliegen hat, weiter: "Durch die Art und Weise wie wir als Team füreinander eingestanden sind, füreinander Träume beschützt haben und vor allem füreinander da waren, wenn es beschissen gelaufen ist, haben wir diesem Club, nicht nur seine Identität zurückgegeben, wir haben die Menschen die den FC Schalke 04 leben, wieder stolz werden lassen." Das erreicht zu haben, werde ihn "auf ewig mit großer Freude zurückblicken lassen und ich kann von Herzen sagen, es bedeutet mir definitiv weitaus mehr als der Meistertitel im Lebenslauf".

Fraisl wünschte den Fans eine "geile Comeback-Saison in der Bundesliga" und appellierte: "Unterstützt die Mannschaft auch dann bedingungslos, wenn sie mal ein Tal durchschreitet, dann seid ihr GEmeinsam nicht aufzuhalten."

Mit Sané wird auch einer der dienstältesten Schalker im Kader gehen. Vier Saisons verbrachte der Senegalese bei S04. "Die Reise war sehr holprig, doch ihr wart immer da als ich zurück kam", schrieb der Abwehr-Riese, dessen Zeit im Ruhrgebiet von Verletzungen geprägt war - so auch im Aufstiegsjahr. "Dafür werde ich euch immer dankbar sein. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Und freu mich schon darauf euch Wiedersehen zu dürfen."





Deutlich kürze währte die Zeit von Vindheim auf Schalke. Der Rechtsverteidiger kam im Winter auf Leihbasis von Sparta Prag. Nach einem Traumdebüt mit mehreren Torbeteiligungen verletzte sich der Norweger, fiel wochenlang aus. Insgesamt bestritt er nur sieben Einsätze. Dennoch sei es "wirklich ein Vergnügen und Ehre" gewesen, für Schalke zu spielen. "Eine unvergessliche Saison und eine epische Feier."