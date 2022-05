Nach Abstieg: Zweitligist verabschiedet 14 Spieler

Der FC Ingolstadt 04 verabschiedet sich im Rahmen des letzten Heimspiels der Saison 2021/2022 gegen Hansa Rostock gleich von 14 Spielern.

Der FC Ingolstadt wird die auslaufenden Kontrakte von Stefan Kutschke, Marcel Gaus, Fabijan Buntic, Jonatan Kotzke, Maximilian Beister, Marc Stendera und Robert Jendrusch nicht verlängern.

Außerdem werden Thomas Keller (zum 1. FC Heidenheim), Filip Bilbija und Dennis Eckert Ayensa (beide Ziel unbekannt) die Schanzer verlassen und sich anderen Vereinen anschließen. Zurück zu ihren Heimatvereinen kehren die Leihspieler Christian Gebauer (Arminia Bielefeld), Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach), Florian Pick (1. FC Heidenheim) und Dejan Stojanovic (FC Middlesbrough).

FCI-Vorstandsvorsitzender Peter Jackwerth: "Eckpfeiler unserer Mannschaft, auf dem Platz, aber auch in der Kabine und im Umfeld, werden den FC Ingolstadt 04 am Ende der Saison verlassen. Viele von ihnen haben die letzten Jahre des Vereins geprägt – und für ihren Einsatz, ihre Treue und Identifikation im schwarz-roten Trikot möchten wir uns bei ihnen recht herzlich bedanken. Sie alle werden über die Spielzeit hinaus einen festen Platz in der Schanzer Familie haben."

"Eine ereignisreiche und sehr emotionale Spielzeit neigt sich dem Ende entgegen. Ein Neuanfang, der nach dieser Saison erforderlich ist, bedeutet neue Wege zu gehen und Abschied zu nehmen – auch von langjährigen, verdienten Spielern. Im Rahmen des letzten Heimspiels gegen Rostock werden wir uns – zusammen mit unseren Fans – daher würdig von den Jungs, die zur kommenden Saison nicht mehr für den FC Ingolstadt 04 auflaufen werden, verabschieden", ergänzt Geschäftsführer Sport und Kommunikation Dietmar Beiersdorfer.