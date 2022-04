Schalke-Aktion: Fans können Gazprom-Schriftzug überkleben lassen

Nach dem Wechsel des Trikotsponsors bietet der FC Schalke 04 seinen Anhängern an, den bisherigen Druck mit dem Logo des neuen Partners zu überkleben.

Mitten in der laufenden Saison hat der FC Schalke 04 seinen Trikotsponsor von Gazprom zu Vivawest gewechselt. Damit sich diese Änderung auch auf den Trikots der S04-Fans zeigt, haben die Knappen eine Aktion initiiert.

Der Verein bietet an, den Schriftzug des bisherigen Sponsors mit dem Logo des neuen Partners zu überkleben. Die Überflockung ist am Donnerstag zwischen 9 und 19 Uhr sowie am Spieltag auf dem Arenaring zwischen den Treppenhäusern neun und zehn möglich. Wartezeiten sollten eingeplant werden. Ab dem kommenden Montag wird der Service auch in den Fanshops angeboten.

Wie die Schalker am Mittwoch mitteilten, gilt die Aktion für alle Fans, die ein Trikot der laufenden Saison besitzen. Zehn Euro verlangt der Revierklub für das Überkleben. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht.





Als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine hatten sich die Königsblauen Ende Februar nach vielen Jahren der Zusammenarbeit von dem russischen Energiekonzern Gazprom als Haupt- und Trikotsponsor getrennt. Seither ziert das Logo des Essener Immobilienkonzerns Vivawest die Brust der Knappen.