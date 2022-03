2. Bundesliga: Schalke 04 präsentiert neuen Hauptsponsor

Schalke 04 hat einen neuen Hauptsponsor gefunden. Wie erwartet wird Vivawest „ab sofort“ das Trikot der Königsblauen zieren. Zuvor hatte sich der Klub von Gazprom getrennt.

Der FC Schalke 04 ist nach der Trennung von Gazprom auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor schnell fündig geworden. Wie der Klub am Samstagvormittag mitteilte, ziert der Schriftzug des Wohnungsunternehmens Vivawest „ab sofort“ das Trikot der Königsblauen. Über die weiteren Details der Partnerschaft vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigen.

„Wir sind Vivawest sehr dankbar, dass uns das Unternehmen in herausfordernden Zeiten schnell und unkompliziert zur Seite steht“, sagt Dr. Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04 und führt aus: „Nach der in dieser Woche bekanntgegebenen Beendigung unserer Partnerschaft mit Gazprom ist es uns gelungen, die erforderliche Neuausrichtung von Schalke 04 zügig voranzutreiben. Die Gespräche mit Vivawest waren von großer Wertschätzung und einer gemeinsamen Wertebasis geprägt. Mit dieser Partnerschaft beginnt auf Schalke eine neue Zeitrechnung.“

„Dass es uns so zügig gelungen ist, einen neuen Partner zu finden, ist unter anderem mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung und unsere in Kürze geplante Unternehmensanleihe ein positives Signal an unsere Fans und Partner. Unsere finanzielle Handlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben, nun gilt es, diese weiter auszubauen und die sich ergebenen Chancen zu nutzen. Wir sind zuversichtlich, dass uns dies auch dank der Partnerschaft mit Vivawest gelingen wird“, erklärt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen.

Die Königsblauen hatten ihre jahrelange Partnerschaft mit Gazprom nach der russischen Invasion in die Ukraine vorzeitig beendet. Der Vertrag lief ursprünglich noch bis 2025. In der 2. Liga sollten vom russischen Gaslieferanten neun Millionen jährlich fließen, bei einem Aufstieg wäre die Summe wohl auf 15 Millionen Euro pro Saison angestiegen. mit sid