Schalke: Bozdoan-Verkauf - jetzt geht es um die Ablöse

Can Bozdogan gehört zu den Gewinnern des Trainerwechsels bei Besiktas Istanbul. Der neue Trainer Valerien Ismael will ihn. Jetzt geht es um die Ablösesumme.

Der FC Schalke 04 darf auf einen warmen Geldsegen hoffen. Can Bozdogan gehört zu den vielen derzeit verliehenen Spielern. Bereits seit langem wird kolportiert, dass Besiktas Istanbul Bozdogan nach der Leihe fest verpflichten will. Jetzt könnte es bald so weit sein.

Als Schalke zu Beginn der Saison Can Bozdogan zum türkischen Meiser Besiktas ausgeliehen hat, waren viele skeptisch, ob sich der junge Türke in der namhaften Mannschaft würde durchsetzen können. Doch Bozdogan, für den Schalkes damaliger Trainer Dimitrios Grammozis in der 2. Liga keine Verwendung hatte und der deshalb zuletzt in der U23 zum Einsatz kam, lieferte. Insgesamt kam der Mittelfeldspieler, der in der U19 vom 1. FC Köln zu den Knappen kam, bereits 18 Mal in der Süper Lig zum Einsatz, spielte auch in der Champions League.

Schon früh kamen daher aus der Türkei erste Signale, dass Besiktas Istanbul die fest vereinbarte Kaufoption ziehen könnte. Allerdings ist das bislang noch nicht passiert. Und so mehrten sich die Stimmen, dass Bozdogan zum Verlierer des Trainerwechsels bei Besiktas werden würde. Denn auch der Klub vom Bosporus hat nun seinen Trainer entlassen, da die Saison bislang enttäuschend für die „Schwarzen Adler“ verlaufen ist. Besiktas steht dort nur auf dem 8. Platz, droht die internationalen Ränge zu verpassen.

Deshalb war man auch in Gelsenkirchen gespannt, wie der neue Trainer Valerien Ismael plant. Der frühere Spieler von Werder Bremen stellte Bozdogan beim 1:1 bei Spitzenreiter Trabzonspor in die Startelf. Inzwischen soll er sich gegenüber türkischen Medien auch geäußert haben, mit welchen Spielern er in die kommende Saison gehen will. Bozdogan gehört dazu.

Can Bozdogan gehört also zu den Gewinnern des Trainerwechsels. Allerdings wolle Besiktas den Preis für den 21-Jährigen noch drücken. In der Kaufoption soll eine Ablösesumme zwischen 1,8 Millionen Euro und 2,3 Millionen Euro vereinbart worden sein. Besiktas wolle aber nur eine Million Euro zahlen. Schwer vorstellbar, dass sich Schalke darauf einlässt, denn der Marktwert liegt laut transfermarkt.de derzeit bei vier Millionen Euro.

Es dürfte also noch ein bisschen gefeilscht werden, bis der Transfer klar ist. Bozdogan hat bei S04 noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Insofern haben die Königsblauen hier die bessere Ausgangsposition. Und wer weiß? Vielleicht wären die Königsblauen gar nicht so traurig darüber, wenn Besiktas die Kaufoption nicht zieht und der ehemalige U19-Kapitän ab dem Sommer gereift wieder in Gelsenkirchen auf der Matte steht.