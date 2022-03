Schalke: 25 Jahre Eurofighter – das plant Thon

1997 gewann der FC Schalke 04 in Mailand den UEFA Cup. 25 Jahre Eurofighter - das muss gefeiert werden.

Am 21. Mai 2022 jährt sich das Datum des größten Erfolges in der Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 zum 25. Mal. 1997 gewann der S04 in Mailand den UEFA Cup. 25 Jahre Eurofighter – das ist auch für den damaligen Kapitän Olaf Thon ein Grund zu Feiern.

Die Bilder von vor fünf Jahren sind unvergessen: Unter tosendem Applaus wurde der inzwischen verstorbene Rudi Assauer am 21. Mai 2017 anlässlich des Spiels "20 Jahre Eurofighter - Bedankt Huub" zur Trainerbank geleitet. Noch einmal durfte der schon damals von seiner Demenz-Erkrankung schwer gezeichnete ehemalige Manager und Macher der Königsblauen neben Huub Stevens Platz nehmen. Jenem Huub Stevens, den Assauer im Herbst 1996 nach der ersten Runde im UEFA Cup von Roda Kerkrade zum S04 gelotst hatte.

Das Ende ist Legende: Schalke 04 gewann mit Stevens am 21. Mai 1997 in Mailand mit einem 4:2 nach Elfmeterschießen bei Inter Mailand den „Pott“. Für alle Schalker, die dabei waren, bis heute unvergesslich. Deshalb fand 2017 in der Arena zu Ehren der Eurofighter das Spiel statt, das gleichzeitig das Ende der Trainerkarriere von Stevens bedeuten sollte. Und auch fast bedeutete. Ganz Schalke-like half Stevens danach auch „nur“ noch zweimal bei seinem Herzensklub aus.

Bis auf „Kampfschwein“ Marc Wilmots, der in Mailand vor einem Vierteljahrhundert den entscheidenden Elfmeter zum 4:2 versenkte, Radoslav Latal und Thomas Linke, die erkrankt waren und Yves Eigenrauch, der keine Lust hatte und in dem Spiel keinen Sinn sah, waren alle Spieler von 1997 bei dem Spiel vor 32.000 Zuschauern dabei. „Assi hat mich zum ersten Mal seit drei Jahren wieder erkannt“, erzählte Olaf Thon danach ergriffen. „Er saß neben Huub und hat gesagt: Kleiner, du bist ja auch da.“

Fünf Jahre später hat Thon erneut die Organisation der Feierlichkeiten für den Klub in die Hand genommen. Allerdings fallen diese in diesem Jahr etwas kleiner aus. „Es ist geplant, dass beim letzten Heimspiel gegen den FC St. Pauli die Eurofighter nach Gelsenkirchen kommen“, erklärte Thon. Es gibt zwei Wochen vor dem eigentlichen Jubiläum eine kleine Wiedersehensfeier. „Ich habe mit allen telefoniert. Soweit sie können, kommen sie auch – mit Begleitung. Wir sind dann eine Menge Leute und wir werden dann alle im Stadion sein und hoffentlich gegen St. Pauli auch einen Sieg feiern.“

Dass der S04 dann schon den Wiederaufstieg in die Bundesliga bejubeln kann, glaubt Thon indes nicht. „Ich denke, das wird sich wohl erst am letzten Spieltag entscheiden. Aber vielleicht auch am vorletzten, wer weiß?“

Sicherlich muss er dann auch wieder die Bilder erzählen, wie er den schweren Pokal einhändig in den Mailänder Nachthimmel gereckt hat. Thon: „Es ist schön, dass wir uns alle mal wiedersehen. 25 Jahre Eurofighter: Darauf freuen wir uns alle.“