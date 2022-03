Schalke: Corona - nach dem Trainer gibt es den nächsten positiven Fall

Schalke 04 hat den nächsten Corona-Fall, diesmal ist der Sportdirektor betroffen.

Nach dem Trainerwechsel ist nun wieder Corona das Thema beim Zweitligisten FC Schalke 04.

Wie die Königsblauen am Mittwoch mitteilten, hat der routinemäßig durchgeführte Schnelltest beim S04-Sportdirektor Rouven Schröder einen positiven Befund auf Covid-19 ergeben. Anschließend wurde ein PCR-Test durchgeführt, der diesen Befund bestätigt hat. Der 46-Jährige hat sich umgehend in häusliche Isolation begeben und ist symptomfrei.

Alle anderen am Mittwoch durchgeführten Schnelltests bei Spielern und Mitgliedern des Staffs waren negativ.

Generell scheinen auch im Profifußball die Zahlen wieder anzusteigen - denn ob bei Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen oder dem FSV Mainz 05. Immer mehr Vereine beklagen etliche Corona-Fälle in kurzer Zeit (siehe Coronaticker).

Bleibt für den FC Schalke vor dem Auswärtsspiel beim Zweitliga-TabellenletztenFC Ingolstadt am Sonntag (13:30 Uhr) zu hoffen, dass auf den einen Fall nicht auch viele weitere folgen in den kommenden Tagen. Mike Büskens, der interimsweise Nachfolger des beurlaubten Dimitrios Grammozis ist, befindet sich nach seiner Corona-Erkrankung auch noch in Quarantäne. Hier besteht die Hoffnung, dass er die Fahrt zum FC Ingolstadt mitmachen kann.