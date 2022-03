Der FC Schalke 04 peilt den Bundesliga-Aufstieg an, hat jedoch mit harter Konkurrenz zu kämpfen. Wir haben den Vergleich zur bisher letzten Aufstiegssaison 1990/91 gezogen.

Weil die Verantwortlichen des FC Schalke 04 nach 25 Spielen und Platz sechs die angepeilte Bundesliga-Rückkehr in Gefahr sehen, musste Trainer Dimitrios Grammozis gehen. Zwar ist das Thema Aufstieg noch lange nicht durch, dennoch haben sich die Königsblauen den Zwischenstand vor dem Saisonendspurt anders vorgestellt.

Da lohnt sich ein Blick auf die bisher letzte Aufstisgssaison 1990/91. Im November des vergangenen Jahres hatte RevierSport bereits eine erste Zwischenbilanz gezogen und die jeweiligen Saisonstarts miteinander verglichen. Ergebnis: Nach zwölf Spieltagen standen die Aufsteiger von 1991 umgerechnet sechs Punkte besser als die Zweitligamannschaft in der Gegenwart da.

Schalke: Aufsteiger von 91 umgerechnet 13 Punkte besser

Momentan hat Schalke 04 41 Punkte auf dem Konto, womit die Knappen die Aufstiegsränge ein wenig aus den Augen verloren haben. Aus der Spitzengruppe haben der FC St. Pauli und der SV Darmstadt 98 gewonnen, während S04 ein bitteres 3:4 gegen Hansa Rostock hinnehmen musste. Zwölf Siegen und fünf Unentschieden stehen auch schon acht Niederlagen gegenüber. Zur Einordnung: Unter den Top Neun sind das, gemeinsam mit dem Karlsruher SC und dem 1. FC Heidenheim, die meisten.

In der Saison 1990/91, die aufgrund von 20 Teilnehmern 38 Spieltage andauerte, war Königsblau zum gleichen Zeitpunkt Tabellenführer. Damals standen nach 25 Spielen 38:12 Punkte zu Buche, was nach der Drei-Punkte Regel 54 Zählern entsprechen würde. Das sind 13 mehr als die Knappen aktuell auf dem Konto haben. In der aktuellen Saison käme dieser Wert übrigens einer souveränen Tabellenführung gleich.

Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass die Zweite Liga in dieser Saison sehr eng und ausgeglichen ist. Die Ergebnisse vieler Partien sind schwer zu prognostizieren, es gibt keinen souveränen Tabellenführer. Das ist auch gut für den FC Schalke 04, der dank dieser Schnelllebigkeit schon bald wieder ein gewichtigeres Wort im Aufstiegsrennen mitreden könnte. Am Ende der Saison 1990/91 ist Schalke als Tabellenerster mit umgerechnet 80 Punkten aufgestiegen.

Weitere News zum FC Schalke 04 gibt es hier.