Schalke 04 steht in der 2. Bundesliga nach zwölf Spielen auf Platz drei und hat sich von der desaströsen Vorsaison erholt. Vor über 30 Jahren führten sie die Zweite Liga an.

Lange galt der FC Schalke 04 in der Bundesliga als absolute Instanz. Zur Einordnung: In der bisher letzten Zweitliga-Saison 1990/91 galt die Drei-Punkte-Regel noch nicht. Ziemlich genau 30 Jahre nach dem Bundesliga-Aufstieg im Frühsommer 1991 stand jedoch fest, dass der FC Schalke 04 wieder im Unterhaus antreten würde. An die Bilanz aus dem bisher letzten Aufstiegsjahr rührt die bisherige Ausbeute zwar nicht heran, dennoch können die Königsblauen nach einer historisch schlechten Saison behaupten, sich gefangen zu haben.

Schalke: Holpriger Start gegenüber Siegesserie

Dabei lief der Saisonstart noch holprig. Gleich zum Auftakt gab es eine unnötige 1:3-Niederlage gegen den Hamburger SV. Nach einem Sieg gegen Holstein Kiel (3:1) und einem Remis gegen Erzgebirge Aue (1:1) setzte es eine krachende 1:4-Pleite beim SSV Jahn Regensburg. Viele rümpften daraufhin die Nase, doch Wochen später ist klar, dass die Regensburger in dieser Saison zur Spitzengruppe zu zählen sind.

In die Saison 1990/91 waren die Knappen noch deutlich besser reingekommen. Gleich am ersten Spieltag hatten Ingo Anderbrügge und Doppelpacker Peter Sendscheid einen 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken herausgeschossen. Nach einem 1:1 gegen BW90 Berlin hatte Schalke sechs Ligasiege in Serie geholt und sich mit 22 Punkten aus acht Spielen prompt an die Tabellenspitze gesetzt. Die erste Pleite hatte es erst am neunten Spieltag mit einem 0:2 beim SV Meppen gesetzt.

Schalke kommt besser in Tritt, Aufsteiger von 1991 straucheln

Und auch in der laufenden Saison startete Schalke eine Siegesserie, die lediglich von einer unglücklichen 1:2-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC unterbrochen wurde. Zwischen dem fünften und elften Spieltag punktete Königsblau sechsmal dreifach und schob sich auf Platz drei vor. Erst gegen den 1. FC Heidenheim setzte es in der vergangenen Woche wieder eine Niederlage. Vor der Partie gegen den SV Darmstadt 98 (Sonntag, 7. November, 13:30 Uhr) ist Königsblau mit 22 Punkten Dritter.

In der Aufstiegssaison war Schalke nach der Meppen-Pleite ein wenig aus dem Tritt gekommen. Bis zum zwölften Spieltag hatte es zwar noch zwei Siege, gegen den FC Homburg aber auch noch eine 1:2-Niederlage gegeben. Somit hatte der FC Schalke 04 als Tabellenführer umgerechnet 28 Punkte auf dem Konto gehabt.

Am 13. Spieltag hatte es übrigens nur zu einem 0:0 gegen den VfB Oldenburg gereicht. Im "direkten Vergleich" könnte der S04 aus der Gegenwart gegen den SV Darmstadt 98 also zwei Punkte "gutmachen". Am Ende der Saison 1990/91 war der FC Schalke 04 übrigens als Tabellenerster mit 80 Punkten aufgestiegen. Damals war die Zweite Liga übrigens 20 Mannschaften stark, weshalb es statt 34 Spieltagen 38 gab.