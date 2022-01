Rabbi Matondo spricht über starke Form und Schalke

Rabbi Matondo ist derzeit von Schalke 04 an Cercle Brügge verliehen. In einem Interview spricht er über seine gute Form und S04.

Es lief zuletzt bei Rabbi Matondo - sehr gut sogar. Zum Ende des Vorjahres kam der von Schalke 04 an Cercle Brügge verliehene Youngster immer besser in Form. Fünf Tore und eine Vorlage gelangen dem 21-jährigen Waliser in den vergangenen fünf Einsätzen.

Das sind Zahlen, die Matondo bei S04 so nicht liefern konnte. 32 Pflichtspiele, zwei Tore, keine Vorlage. Das ist das Zeugnis seiner zweijährigen Zeit in Gelsenkirchen ab Anfang 2019, die vor einem Jahr vorerst endete.

Cercle Brügge hat wohl Kaufoption für Matondo

Zunächst mit einer mit einer halbjährigen Leihe zu Stoke City nach England. Im Sommer folgte der Leihwechsel nach Brügge. An den belgischen Erstligisten ist Matondo noch bis Sommer gebunden. Für drei Millionen Euro kann der Klub den Offensivspieler laut Bild-Informationen fest verpflichten. Sein Vertrag auf Schalke läuft bis 2023.

In einem Interview mit Wales Online äußerte sich Matondo nun zu den Gründen für seine jüngsten Leistungen. "Ich glaube, das kommt daher, dass ich regelmäßig spiele und Cercle mir vertraut hat, auch wenn es vielleicht nicht so gut lief", sagte Matondo. Er zeigte sich "dankbar, dass sie ruhig mit mir geblieben sind, mich gepusht und verbessert haben".

Matondo über Schalke: Es werden bessere Zeiten kommen

Der achtfache walisische Nationalspieler sprach bei Wales Online auch über Schalkes Abstieg, obschon er ihn bei Stoke City nicht hautnah miterlebte. Dass ein Verein mit der Größe von Schalke so abstürzt, damit habe niemand gerechnet, so Matondo. "Die Fans waren sehr enttäuscht von der Art und Weise, wie Schalke abgestiegen ist."

Der flinke Außenbahnspieler weiter: "Aber sowas passiert im Fußball. Diese Saison schlagen sie sich etwas besser und es wird eine Zeit kommen, wo sie es zurück in die Bundesliga schaffen, wo sie hingehören."