Bei Cercle Brügge und der Schalke-Leihgabe Rabbi Matondo läuft es bis dato noch nicht rund. Nun hat der pfeilschnelle Rechtsaußen aber für Aufsehen gesorgt.

Seit dem August dieses Jahres steht Rabbi Matondo bei dem belgischen Erstligisten Cercle Brügge unter Vertrag. Matondo, der beim FC Schalke 04 nie wirklich überzeugen konnte, ist zunächst bis zum 30.06.2022 ausgeliehen, wobei die Belgier allerdings eine Kaufoption besitzen.

Matchwinner Matondo erzielt Saisontore zwei und drei

Im elften Anlauf hat Matondo nun erstmals nachdrücklich gezeigt, warum Cercle Brügge die womöglich auch ziehen sollte. Im Kampf gegen den Abstieg zählt auf dem vorletzten Tabellenplatz 17 jeder Punkt. Aktuell würden sie an der Abstiegsrelegation teilnehmen. Dank eines 2:0 (1:0)-Sieges bei KV Kortrijk sieht die Welt nun aber schon wieder etwas rosiger aus. Brügge ist bis auf einen Punkt an den ersten Nicht-Abstiegsplatz herangerückt, während die Gastgeber weiter oben um die Teilnahme an den Playoffs kämpfen.

Mann des Tages war auf Brügger Seite eben jene Schalke-Leihgabe Rabbi Matondo. Der 21-Jährige erzielte beide Treffer für seine Farben (28., 74.) und sorgte dafür, dass Brügge zum Hinrundenabschluss den Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen hält.

Für Matondo war es der dritte Treffer im elften Spiel. Die ersten drei Ligapartien hatte er noch mit einer Knieverletzung verpasst. Beim 4:2-Sieg gegen Zulte Waregem kam er am vierten Spieltag zu einem ersten Kurzeinsatz. Bis zu seinem Premierentreffer dauerte es allerdings noch zwölf weitere Spieltage. Am vergangenen Wochenende durfte er beim 3:1-Sieg über KV Mechelen erstmals jubeln. Nun ließ er also direkt einen Doppelpack folgen.

Auch Schalke 04 profitiert

Für Schalke eine Win-Win-Situation. Überzeugt Matondo weiter, wird er zwangsläufig das Interesse der Belgier wecken, die dann wiederum etwas Geld in die klammen Königsblauen Kassen spülen könnten. Auch für mögliche andere Arbeitgeber kann er sich interessant machen. Oder er wird wieder eine ernsthafte Option für den FC Schalke 04.