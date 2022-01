Schalke: So geht es mit Itakura und Terodde weiter

Beim Testspiel gegen Fortuna Sittard fehlten beide noch. Aber gegen Holstein Kiel kann Schalke wohl wieder auf seinen Abwehrmann Ko Itakura und Torjäger Simon Terodde bauen.

Beim einzigen Testspiel des FC Schalke 04 nach der Winterpause gegen Fortuna Sittard (1:1) fehlten beide noch. Am Sonntag beim Heimspiel gegen Holstein Kiel kann der FC Schalke 04 wohl wieder mit Simon Terodde und Ko Itakura rechnen. Das war die gute Nachricht am Samstagmittag im eiskalten Parkstadion.

Gegen den biederen Gast aus der Eredivisie spielte sich der S04 in der ersten Halbzeit einige gute Gelegenheiten heraus. Besonders Rodrigo Zalazar bestach durch seine Spielfreude. „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit viele Torchancen und schöne Angriffe kreiert“, sagte Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis nach dem Spiel. „Mit der Chancenverwertung können wir aber nicht zufrieden sein.“ Deswegen sei es „sehr ärgerlich, dass wir so ein Spiel nur 1:1 gespielt haben.“

Fast wichtiger als die, die gespielt haben, sind aber die Nachrichten über die Spieler, die nicht dabei waren. Während Hinrunden-Dauerbrenner Thomas Ouwejan aufgrund Belastungssteuerung geschont wurde, waren Dominick Drexler und Danny Latza ebenfalls noch nicht im Kader. „Bei Danny und bei 'Dome' sieht es gut aus. Sie werden Anfang der Woche viele Teile des Mannschaftstrainings machen können und wir werden sie, denke ich, in der nächsten Woche wieder einsetzen können“, beruhigte Grammozis den S04-Anhang. Darko Churlinov war wegen eines grippalen Infektes nicht im Kader. “Darko hat nochmal ein Antibiotikum bekommen, weil er in den letzten Tagen sehr stark gehustet hat. Wir haben Freitagabend miteinander telefoniert. Es geht ihm aber schon deutlich besser. Ich hoffe, dass er Anfang der Woche ein bisschen Training machen kann.“ Noch bessere Nachrichten gab es bei Simon Terodde und Ko Itakura. Der Abwehrchef des FC Schalke 04 hat sich mit einem negativen PCR-Test aus seiner Quarantäne „freigetestet“ und darf ab sofort wieder am Training der Königsblauen teilnehmen.

Grammozis rechnet wieder mit Itakura und Terodde

„Ja, er wird dabei sein. Das freut mich natürlich. Wir hatten immer wieder Kontakt und er war in den letzten Tagen schon sehr ungeduldig. Jetzt bin ich froh, dass er negativ ist und dann wieder einsteigen kann“, sagte Grammozis über den Japaner. Und auch Terodde wird wieder eine Option für das Spiel gegen Kiel sein. „Simon hat ja schon einige Teile mitgemacht in der letzten Woche, nur nicht dieses Hochintensive und die ganzen Zweikämpfe. Aber das wird er ab nächster Woche peú a peú aufbauen. Ich bin guter Dinge, dass er dann auch für das nächste Wochenende zur Verfügung steht“, erklärte Grammozis. „Bei Ko ist es genauso. Wir haben nur auf diese Situation gewartet, dass er negativ getestet ist und jetzt wieder einsteigen kann.“

Bangen muss der S04 dagegen bei Marcin Kaminski. Bei der täglichen Antigen-Schnelltestung war der Pole am Samstag positiv getestet worden. Derzeit wartet der S04 auf das Ergebnis des PCR-Testes. Dennoch sieht es ao aus, dass Dimitrios Grammozis bis auf den verletzten Mehmet Can Aydin und vielleicht Marcin Kaminski seinen besten Kader zum Auftakt der letzten 16 Spiele zur Verfügung hat.