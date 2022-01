Der FC Schalke 04 wird zum Start der zweiten Saisonhälfte wohl mit einer veränderten Abwehrreihe auflaufen müssen. Marcin Kaminski könnte Corona haben.

Wie der Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 am Samstagmorgen bekanntgab, hat sich Abwehrspieler Marcin Kaminski möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert. Bei dem Polen läge ein positiver Schnelltest vor, der nun per PCR-Test überprüft werden müsse. Ansonsten habe es bei der Testreihe keine Auffälligkeiten gegeben.





Kaminski ist in dieser Saison in der Dreierkette gesetzt, stand in allen 18 Partien auf dem Feld. Dabei erzielte er bereits zwei Tore und gab eine Vorlage. Gemeinsam mit Malick Thiaw und Ko Itakura hat er einen beträchtlichen Anteil daran, dass Königsblau die viertbeste Defensive der Liga stellt.

Es wäre der nächste bittere Ausfall binnen kürzester Zeit, den Trainer Dimitrios Grammozis kompensieren müsste. Zuvor wurde bereits bekannt, dass Königsblau auf Rechtsverteidiger Mehmet Can Aydin verzichten muss. Das 19-jährige Eigengewächs zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und wird einige Wochen ausfallen. Durch den Ausfall Aydins dürfte klar sein, dass Reinhold Ranftl (29) gegen Holstein Kiel auf der Position des rechten Verteidigers starten wird. In den letzten sechs Spielen vor der Winterpause stand er gleich dreimal in der Startelf von Trainer Dimitrios Grammozis. Zuletzt gab es auch einige Gerüchte um Aydin. Mehrere ausländische Klubs sollen hinter dem Schalke-Talent her sein.