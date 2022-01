Schalke: Testspiel neu gestaltet - herber personeller Rückschlag

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 musste am Freitag seinen Fans eine bittere Nachricht überbringen. Ein wichtiger Spieler wird wochenlang ausfallen.

Der FC Schalke 04 muss wohl in den ersten Spielen des Jahres 2022 auf Rechtsverteidiger Mehmet Can Aydin verzichten. Das 19-jährige Eigengewächs zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und wird einige Wochen ausfallen. Durch den Ausfall Aydins dürfte klar sein, dass Reinhold Ranftl (29) gegen Holstein Kiel auf der Position des rechten Verteidigers starten wird.

Can Aydin absolvierte in der laufenden Saison 14 Begegnungen (ein Tor und eine Vorlage) über insgesamt 632 Minuten. In den letzten sechs Spielen vor der Winterpause stand er gleich dreimal in der Startelf von Trainer Dimitrios Grammozis. Zuletzt gab es auch einige Gerüchte um Aydin. Mehrere ausländische Klubs sollen hinter dem Schalke-Talent her sein.





Damit wird Can Aydin natürlich auch am Samstag im Testspiel gegen Fortuna Sittard fehlen. Für den Test gegen den niederländischen Erstligisten gibt es auch eine kleine, aber feine Änderung. Statt dreimal über 45 Minuten wird es ganz normal nur zweimal über 45 Minuten gehen. Das teilte Schalke ebenfalls via Twitter mit.