2. Bundesliga: Rückschlag für Werder vor dem Schalke-Spiel

Werder Bremen muss vor dem Duell der beiden Bundesliga-Absteiger am kommenden Samstag auf Milos Veljkovic verzichten. Er hat sich bei der WM-Quali verletzt.

Werder Bremen muss vor dem Duell der beiden Bundesliga-Absteiger am kommenden Samstag den nächsten Rückschlag hinnehmen. Wie der Klub am Dienstagabend mitteilte, fällt Milos Veljkovic aus. Der Serbe hat am vergangenen Sonntag beim entscheidenden WM-Qualifikationsspiel in Portugal (2:1) eine Muskelverletzung erlitte. Dies hätten auch weitere Untersuchungen am Dienstag in Bremen ergeben, teilte der Klub mit.

Für den Abwehrspieler würden jetzt nach seiner Rückkehr in die Hansestadt individuelle Reha-Maßnahmen beginnen, um schnellstmöglich wieder auf dem Rasen zur Verfügung zu stehen. Bisher hatte er nur die ersten beiden Spiele aufgrund einer Corona-Infektion verpasst. Seitdem stand er in jedem Spiel in der Startelf.

Veljkovic musste am vergangenen Sonntag nach rund einer Stunde Spielzeit vom Platz. Der 26-Jährige hatte für sein Land in der Startelf gestanden und überraschend die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaftsendrunde geschafft. Im Spiel gegen Schalke geht es für den Tabellenachten Werder darum, den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen nicht abreißen zu lassen.

Umso bitterer, dass Veljkovic nicht der einzige Spieler sein wird, der Bremens Trainer Markus Anfang fehlt: Neben ihm wird auch sein Innenverteidiger-Kollege Marco Friedl (Corona und Gelbsperre) ausfallen. Kapitän Ömer Toprak laborierte zuletzt mit Problemen an der Wade. Sein Einsatz ist auch noch ungewiss. Zudem fehlen Felix Agu (Wade), Kyu-hyn Park (Knieprellung), Nicolai Rapp (Gelbsperre) und der Langzeitverletzte Nick Woltemade (Fuß-OP).