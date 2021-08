Schalke: Zwölfter Zugang ist perfekt

Schalke hat auf den Ausfall von Danny Latza reagiert und den zwölften externen Spieler verpflichtet.

Rodrigo Zalazar wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Schalke 04. Der zwölfte Zugang der Knappen soll den Ausfall von Kapitän Danny Latza kompensieren, der nach einer Knieverletzung einige Monate pausieren muss.

Zunächst wird der Mittelfeldspieler für eine Saison ausgeliehen. Die Königsblauen besitzen darüber hinaus ligaunabhängig die Option, den zentralen Mittelfeldspieler fest zu verpflichten und mit einem Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2025/2026 auszustatten.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Rodrigo Zalazar für Schalke 04 zu gewinnen“, sagt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. „Rodrigo bringt ein hervorragendes Gesamtpaket für seine Position im zentralen Mittelfeld mit: hohes taktisches Verständnis defensiv wie offensiv, aggressives Verhalten in den Zweikämpfen und vielseitige Impulse für unser Angriffsspiel.“

In der letzten Spielzeit war Zalazar an den FC St. Pauli ausgeliehen, hier überzeugte er in Liga zwei mit sechs Toren und sechs Vorlagen. Der Spieler betont: „Die Vorfreude, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, ist riesig. Ich habe die 2. Bundesliga in der vergangenen Saison beim FC St. Pauli kennengelernt und weiß, worauf es ankommt, um in dieser Liga erfolgreich Fußball zu spielen. Das möchte ich möglichst schnell einbringen und den Fans auf dem Rasen zeigen.“

Der Schalker Kaderumbau in der Übersicht

Zugänge: Victor Palsson (Darmstadt 98), Marvin Pieringer (SC Freiburg), Reinhold Ranftl (LASK), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Danny Latza (Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar), Florian Flick (eigene Reserve), Rabbi Matondo (Stoke City, Leih-Ende), Ozan Kabak (FC Liverpool, Leih-Ende), Marius Bülter (Union Berlin), Dominick Drexler (1. FC Köln), Martin Fraisl (ADO Den Haag), Dries Wouters (KRC Genk), Rodrigo Zalazar (Eintracht Frankfurt / Leihe)

Abgänge: Weston McKennie (Juventus Turin), Suat Serdar (Hertha BSC), Jonas Carls (SC Paderborn), Klaas-Jan Huntelaar (unbekannt), Nabil Bentaleb, Bastian Oczipka, Shkodran Mustafi (alle vereinslos), Sead Kolasinac (FC Arsenal, Leih-Ende), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnöw (beide Eintracht Frankfurt, Leih-Ende), Kilian Ludewig (RB Salzburg, Leih-Ende), William (VfL Wolfsburg, Leih-Ende), Ahmed Kutucu (Basaksehir Istanbul), Markus Schubert (Vitesse Arnheim), Hamza Mendyl (Gaziantep FK / Leihe), Benito Raman (RSC Anderlecht), Nassim Boujellab (FC Ingolstadt / Leihe), Steven Skrzybski (Holstein Kiel), Alessandro Schöpf (Arminia Bielefeld), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Bernard Tekpetey (Lodogorets), Benjamin Stambouli (Adana Demirspor)