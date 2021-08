Schalke: S04 befördert Marc Siekmann zum "Clubsprecher"

Nächste Änderung in der Medienabteilung des FC Schalke 04. Marc Siekmann, bisher nur Leiter der Sportkommunikation, wurde befördert.

Zum dritten Mal in 15 Monaten gibt es in der Medienabteilung des FC Schalke 04 eine wesentliche Veränderung. Diesmal ist Marc Siekmann der große Gewinner. Der 28-Jährige, bisher lediglich "Leiter Sportkommunikation", steigt auf zum "Clubsprecher / Leiter Kommunikation".

Schalke: Ex-Medienchef Spiegel arbeitet im Bereich Tradition

19 Jahre lang war von 2001 bis 2020 Thomas Spiegel das Gesicht der Schalker Öffentlichkeitsarbeit - zuletzt in offizieller Funktion als Mediendirektor. Im Mai 2020 kam es dann zur Trennung - es gab offenbar verschiedene Auffassungen über die künftige Gestaltung der Medienarbeit. Spiegel arbeitet nach einer knapp einjährigen Pause inzwischen wieder für Schalke - im Bereich Tradition der Direktion Fans & Vereinsangelegenheiten.

Siekmann, der zuvor als Schalke-Reporter für die Bild-Zeitung gearbeitet hatte, verantwortete als Spiegels Nachfolger den Bereich Sportkommunikation - vor allem den Bereich rund um die Profimannschaft. Für die Unternehmenskommunikation - wenn es zum Beispiel um Finanzen, Marketing, Sponsoren oder die Arena ging - war wie zuvor Anja Kleine-Wilde zuständig. Kleine-Wilde hatte 2013 bei den Königsblauen begonnen und arbeitete vor allem mit Marketingvorstand Alexander Jobst eng zusammen.

Ulbing verließ Schalke nach nur neun Wochen

Im Februar 2021 beschloss der Vorstand dann, die vorher getrennt agierenden Positionen von Siekmann und Kleine-Wilde in einer "Stabsstelle Kommunikation" zusammenzufassen. Diese Stabsstelle sollte die frühere TV-Moderatorin Daniela Ulbing (51) leiten. Stühle wurden gerückt, Büros neu vergeben - Harmonie und neue Projekte gab es in der neuen Konstellation aber nicht. Nur neun Wochen nach Amtsantritt lösten die Schalker den Vertrag mit Ulbing wieder auf - in "beiderseitigem Einvernehmen", wie es in einer ganz kurzen Mitteilung hieß.

Schalke kehrte zum Ursprungszustand zurück - Siekmann und Kleine-Wilde agierten unabhängig voneinander, im Organigramm blieb Ulbings Position unbesetzt. Bis jetzt. Wie die Schalker nun mitteilten, informierte Kleine-Wilde den Vorstand, dass sie ab dem 1. Oktober "eine neue berufliche Herausforderung" übernimmt. Diese Entscheidung traf die Schalker unerwartet, in einer etwas längeren Mitteilung heißt es: "Der S04 bedauert das, bedankt sich für die hervorragende Zusammenarbeit."

Kleine-Wildes Stelle wird eingespart, die Bereiche Sport- und Unternehmenskommunikation zusammengefasst. Siekmann steigt auf zum Clubsprecher. Entschieden hat das alles Peter Knäbel. Der Sportvorstand ist auch für die Kommunikation zuständig.