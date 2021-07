Schalke: Dauerkarten-Ansturm enorm, Verkauf gestoppt

Die Spiele des FC Schalke 04 haben auch in der 2. Liga ungebrochene Schlagkraft. Der Klub beendet nun die Dauerkartenverkäufe.

Der Abstieg des FC Schalke 04 in die 2. Bundesliga hat der Schlagkraft des Traditionsklubs keineswegs Abbruch getan.

Bereits in der Vorbereitung strömten die Fans der Königsblauen zu den Testspielen gegen teils unterklassige Gegner, auch die Nachfrage auf die ersten Partien der neuen Spielzeit ist "riesig", wie der Verein in einer Mitteilung bekanntgab. Ende Juni hatte der Klub bereits verkündet: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service-Centers bearbeiten seit dem Ende der vergangenen Saison kontinuierlich alle Anfragen und konnten rund vier Wochen vor dem Ligastart bereits jetzt mehr Dauerkarten verkaufen als in den vergangenen Jahren." Daher die Konsequenz: S04 beendet den Dauerkartenverkauf früher als erwartet.

Der Grund: Alle aktuell verfügbaren Dauerkarten wurden bereits an Inhaber herausgegeben. Aufgrund der Corona-Pandemie weiß Schalke nach wie vor nicht, wann die Karten freigeschaltet werden können, zu beobachten war zum Ende der Abstiegssaison aber vor allen Dingen eines: die Kündigungsrate von bestehenden Dauerkartenverträgen belief sich auch nach dem bitteren Gang in die 2. Liga auf unter zwei Prozent. Seit Schalke im April die Ticketpreise für die neue Saison verlauten ließ - Reduzierungen von zehn beziehungsweise 20 Prozent je nach Kategorie des Gegners wurden da verkündet - seien mehrere Tausend Anfragen für Dauerkarten im Service-Center eingegangen. Alle zur Verfügung stehenden Dauerkartenplätze sind nun vergeben.

Plätze aktuell nach anderem System vergeben

Dies bedeutet, dass die Fans, die sich in den vergangenen Wochen in der Hoffnung auf eine Dauerkarte beim Herzensverein gemeldet hatten, in den nächsten Tagen eine Information erhalten werden, inwieweit die Anfrage bearbeitet werden kann.

Zum Saisonauftakt gegen den Hamburger SV (1:3) waren 19.770 in der Schalker Arena zugelassen, wobei Vereinsmitglieder, die in Besitz einer Dauerkarte sind, Priorität genossen. Weitere Kontingente sind für "Nur-Mitglieder, nur Dauerkarteninhaber und Fanclubs vorgesehen. Die Dauerkarten in ihrer vollen Pracht können aktuell also noch nicht zum Einsatz kommen, stattdessen werden die Tickets nach beschriebenem System vergeben. Angesichts aktuell wieder steigender Corona-Zahlen rückt ein Einsatz der Saisonkarten jedoch eher weiter in die Ferne als näher.