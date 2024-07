Es war nur ein Testspiel, doch für einen Profi des VfL Bochum war die Partie bei Rot Weiss Ahlen eine ganz besondere.

Beim 3:1 bei Rot Weiss Ahlen wirkte auch Samuel Bamba auf Seiten des VfL Bochum mit. Für den offensiven Außenbahnspieler war der Auftritt im Wersestadion ein ganz spezielles Erlebnis.

Der 20-Jährige wurde in Ahlen geboren und machte bei Rot Weiss seine ersten Schritte als Fußballer. "Ich habe mich sehr gefreut, wieder im Wersestadion zu sein. Es sind noch mehr Leute gekommen als ich dachte. Es war echt ein schönes Erlebnis", meinte Bamba, der in diesem Sommer von der U23 von Borussia Dortmund nach Bochum wechselte.

Von der 3. Liga in die Bundesliga? Für Bamba kein Problem. Er betonte: "Ich traue mir diesen Schritt auf jeden Fall zu, sonst wäre ich ja nicht nach Bochum gekommen."

Dass das erste Testspiel - wie schon VfL-Trainer Peter Zeidler betonte - alles andere als gut verlief, weiß auch Bamba. "Der Coach hat natürlich nicht Unrecht, wenn er das so sagt. Wir haben alle noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber das ist eigentlich auch normal, wenn du erst ein paar Tage im Training bist, so viele Neue in der Mannschaft hast - dann gibt es solche Testspiele. Wir werden hart arbeiten und uns steigern. Da bin ich mir sicher."





Er verrät: "Schon in den ersten Trainingseinheiten hat man gesehen, dass da gute Jungs dabei sind. Der Eindruck war relativ gut. Wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, dann wird alles gut. Der Trainer hat eine gute Spielidee und an dieser müssen wir jetzt arbeiten und uns diese erarbeiten." mit gp

Zugänge: Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück), Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg), Dani de Wit (Alkmaar), Ivan Ordets (Dinamo Moskau), Samuel Bamba (Borussia Dortmund II), Niklas Jahn (1. FC Nürnberg II), Lennart Koerdt (eigene U19)

Abgänge: Takuma Asano (RCD Mallorca), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach), Philipp Förster, Moritz Römling (beide Ziel unbekannt), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Keven Schlotterbeck (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Andreas Luthe, Michael Esser (beide Karriereende), Danilo Soares (1. FC Nürnberg), Patrick Osterhage (SC Freiburg)