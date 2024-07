Der VfL Bochum hat seine Kaderplanung 2024/2025 noch längst nicht abgeschlossen. Das betonte der Sportdirektor nach dem ersten Testspiel.

Der VfL Bochum startete mit einem 3:1-Erfolg beim westfälischen Oberligisten Rot Weiss Ahlen in die Testspiel-Reihe der Vorbereitung 2024/2025.

Nach der Partie sprach RevierSport mit Marc Lettau, dem Sportdirektor des VfL Bochum.

Marc Lettau, wie fällt Ihre Bilanz zum ersten Testspiel aus?

Das ist noch ein sehr weiter Weg bis zur optimalen Verfassung – aber auch vom zeitlichen Ablauf bis zum Start. Ich habe es mir aber eigentlich abgewöhnt, die ersten ein, zwei oder drei Testspiele zu bewerten. Es gehört auch dazu, dass man sich beim Aufgalopp mal ärgert. Aber das bekommen wir alles hin.

Wie ist denn der aktuelle Stand bei der Kaderplanung?

Die Kaderplanung ist ein fortlaufender Prozess. Es ist in den seltensten Fällen so, dass die Mannschaft mit dem ersten Tag der Vorbereitung komplett beisammen ist und dann auch so beisammen bleibt. Deshalb sind wir da sehr entspannt. Wir wissen ganz genau, welche Profile wir suchen. In dem Moment, in dem wir überzeugt sind, dass der Spieler uns verstärkt, werden wir auch zugreifen.





Auf welchen Positionen sucht der VfL Bochum denn noch?

Der Trainer hat es schon gesagt, dass wir in allen Mannschaftsteilen die Augen und Ohren offen halten. Wir sind gewillt, uns auch qualitativ zu verbessern und diese Positionen entsprechend zu besetzen.

Hat der VfL denn auch noch genügend Geld auf dem Konto, um weitere Transfers zu tätigen?

Die Kaderplanung ist natürlich nicht nur einseitig, es könnte auch noch Abgänge geben.

Wie Jordi Osei-Tutu. Wie ist hier der Stand?

Das Potenzial von ihm ist unbestritten. Er hat es bei uns nur nicht nachhaltig unter Beweis gestellt. Wir sind aber weiterhin davon überzeugt, dass Jordi im Fußball seinen Weg gehen wird. Er hängt sich voll rein und kämpft um seine Chance. Die erste Trainingswoche ist positiv zu bewerten. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. mit gp

Zugänge: Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück), Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg), Dani de Wit (Alkmaar), Ivan Ordets (Dinamo Moskau), Samuel Bamba (Borussia Dortmund II), Niklas Jahn (1. FC Nürnberg II), Lennart Koerdt (eigene U19)

Abgänge: Takuma Asano (RCD Mallorca), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach), Philipp Förster, Moritz Römling (beide Ziel unbekannt), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Keven Schlotterbeck (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Andreas Luthe, Michael Esser (beide Karriereende), Danilo Soares (1. FC Nürnberg), Patrick Osterhage (SC Freiburg)