Der 1. FC Köln hat seinen Trainer freigestellt. Das ist das Ergebnis einer großen Analyse nach dem Abstieg.

Es war zu erwarten, nun ist es perfekt. Der 1. FC Köln wird nicht mit seinem Abstiegstrainer Timo Schultz in die 2. Bundesliga gehen.

In einer Mitteilung des Vereins heißt es: Nach einer umfassenden gemeinsamen Analyse der abgelaufenen Spielzeit haben sich der FC und sein bisheriger Cheftrainer Timo Schultz einvernehmlich darauf verständigt, den auslaufenden Arbeitsvertrag nicht zu verlängern. Auch die beiden Co-Trainer André Pawlak und Kevin McKenna verlassen den Verein.

Schultz hatte vermutlich keine Chance, vor allem nach den desaströsen Partien gegen Darmstadt (0:2) und dem Saisonfinale in Heidenheim, als sich der FC seinem Schicksal ergab und auch der Trainer keine Wende herbeiführen konnte.

Keller betont: "Wir haben uns in der vergangenen Woche bewusst sehr viel Zeit genommen, um gemeinsam mit Timo die Rückrunde aufzuarbeiten und jeden Stein umzudrehen. Im Ergebnis waren wir übereinstimmend der Ansicht, dass wir in die mit großen Herausforderungen einhergehende Zweitligasaison mit neuen Impulsen im Trainerteam starten müssen. Bei Timo möchte ich mich für seinen großen Einsatz für den FC herzlich bedanken. Er hat als Trainer und als Mensch von seinem ersten bis zu seinem letzten Arbeitstag sein Bestes für den FC gegeben. Für seine Zukunft wünsche ich ihm im Namen aller FC-Verantwortlichen und FC-Mitarbeiter alles erdenklich Gute.“

Neben Schultz müssen auch die langjährigen Co-Trainer McKenna und awlak gehen. Keller: "Wir möchten uns bei André und Kevin aufrichtig bedanken. Sie haben in jedem Moment ihr Herzblut und ihre Leidenschaft in ihre Arbeit für den FC gesteckt. Unter wechselnden Cheftrainern waren sie stets loyale, verlässliche Mitstreiter auf fachlich hohem Niveau. Für ihre jeweilige Zukunft wünschen wir den Beiden privat wie beruflich den bestmöglichen Erfolg."

Überraschend ist der Schluss der Kölner Mitteilung, denn offenbar gibt es bei der Suche nach einem Schultz-Nachfolger, keine große Eile. Denn die Suche nach einem neuen Trainerstab soll bis zum Start der Vorbereitung abgeschlossen sein. Der ist am 21. Juni, also in knapp vier Wochen...

Die Kaderübersicht beim 1. FC Köln

Verträge laufen 2024 aus:Davie Selke (kein Vertrag für die 2. Bundesliga), Benno Schmitz, Luca Waldschmidt (ausgeliehen vom VfL Wolfsburg), Faride Alidou (ausgeliehen von Eintracht Frankfurt), Rasmus Carstensen (ausgeliehen vom KRC Genk, hier soll eine Kaufoption gezogen werden)

bis 2025: Mark Uth (Vertrag wurde gerade verlängert, Laufzeit aber unbekannt), Florian Dietz, Matthias Köbbing, Philipp Pentke, Florian Kainz , Linton Maina (Ausstiegsklausel?), Luca Kilian, Dejan Ljubicic, Jonas Nickisch, Denis Huseinbasic, Leart Paçarada, Meiko Wäschenbach

bis 2026: Sargis Adamyan, Dominique Heintz, Jeff Chabot (Ausstiegsklausel?), Timo Hübers (Ausstiegsklausel?), Steffen Tigges, Elias Bakatukanda, Jacob Christensen, Jan Thielmann, Eric Martel (Ausstiegsklausel?), Max Finkgräfe, Damion Downs

bis 2027: Marvin Schwäbe (Ausstiegsklausel?)

Zugänge: Jonas Urbig, Tim Lemperle (waren beide ausgeliehen an Greuther Fürth), Matthias Olesen (war ausgeliehen an Yverdon Sport FC), Nikola Soldo (war ausgeliehen an den 1. FC Kaiserslautern), Marvin Obuz (war ausgeliehen an Rot-Weiss Essen), Maximilian Schmid (war ausgeliehen an Roda Kerkrade)

Sichere Abgänge: Justin Diehl (VfB Stuttgart), Jeff Chabot (VfB Stuttgart)

Ausstiegsklauseln sollen im Abstiegsfall nach Medienangaben besitzen: Schwäbe, Hübers, Maina, Martel, Kainz