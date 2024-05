Ein Punkt fehlt dem Team von Trainer Heiko Butscher noch. Hat der Bundesligist Samstag etwas zu feiern, wird es wohl zunächst eine Feier in Bochum geben.

Vor zwei Jahren gab es Blumen zum Abschied für Robert Tesche und einige andere Bochumer. Es war das letzte Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, es gab ein freudiges 2:1 - der Klassenerhalt stand vorher schon fest nach dem 4:3-Sieg in Dortmund. Im Vorjahr verzichtete der VfL Bochum auf eine Verabschiedung verdienter Spieler wie etwa Silvere Ganvoula vor den Fans. Im letzten Saisonspiel gegen Leverkusen ging es noch um alles oder nichts.

Ähnlich sah es vor dem letzten Heimspiel in dieser Saison aus. Eben auch, weil der FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund gewann, stand vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen der erneute Klassenerhalt weiterhin nicht fest. Daher verzichteten die Verantwortlichen des VfL Bochum auf eine Verabschiedung im Stadion.

Wie schon in der Vorsaison soll es sie nun einen Tag nach dem letzten Spieltag geben. Aus Sicht des VfL Bochum wäre das im besten Fall der kommenden Sonntag. Recht früh, wohl so gegen 9 Uhr, und das unabhängig davon, wann eine mögliche Feier im Bermudadreieck enden würde, würden sich dann Mannschaft, die Trainer und Betreuer sowie der Vorstand und die Geschäftsführung im Vonovia Ruhrstadion treffen.

Klappt es also mit dem Klassenerhalt und dem Lösen des Tickets für die dann vierte Bundesliga-Saison in Folge, dann, heißt es aus Vereinskreisen, würden die Spieler, die keinen Vertrag mehr für die kommende Spielzeit haben, auch offiziell verabschiedet werden.

Antwi-Adjei vor Verlängerung, fünf Spieler gehen sicher

So oder so wird es für den Fall, dass Bochum nicht noch in die Relegation muss, für elf Profis das vorerst letzte Spiel für den VfL Bochum sein - sei es auf dem Platz, auf der Bank oder auf der Tribüne. Patrick Osterhage wechselt für knapp 5 Millionen Euro zum SC Freiburg. Die Kontrakte der Torhüter Andreas Luthe und Michael Esser, die ihre Karrieren wohl beenden werden, von Moritz Römling, Danilo Soares, Philipp Förster, Keven Schlotterbeck, Kevin Stöger, Takuma Asano, Goncalo Paciencia und Christopher Antwi-Adjei laufen aus.

Definitiv verlassen werden den Klub von den Feldspielern neben Osterhage auch Römling, Soares, Förster und der nur ausgeliehene Paciencia. Antwi-Adjei wird seinen Vertrag dagegen nach monatelangen Verhandlungen wohl zeitnah verlängern - im Fall des Klassenerhalts.

Schlotterbeck wohl nicht zu halten

Anders sieht es bei den drei Spielern aus, die der VfL gerne halten würde. Bei Asano stehen die Zeichen weiterhin auf Abschied, bei Stöger ohnehin. Der Mittelfeldspieler will sich zeitnah nach dem Saisonende zu seiner Zukunft äußern.

Schlotterbeck ist ausgeliehen vom SC Freiburg, für ihn gibt es nach seinen starken Leistungen in dieser Saison auch andere Interessenten als den VfL Bochum. Für knapp zwei Millionen Euro wird Freiburg ihn nicht mehr hergeben wie noch vor einem Jahr. Auch wenn er sich, wie er mehrmals betonte, in Bochum sehr wohlfühlt, ist eine feste Verpflichtung weiter sehr unwahrscheinlich.