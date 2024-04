Der VfL Bochum liefert sich aktuell um den ersten Nichtabstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FSV Mainz 05.

Nachdem 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim wussten die Verantwortlichen des VfL Bochum nicht so recht wie sie das Ergebnis einschätzen sollten.

Einer, der auf jeden Fall ein positives Fazit unter das Remis gegen den starken Aufsteiger, der in der Vorwoche noch die Bayern nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2-besiegte, zog, war Marc Lettau.

Der Bochumer Sportchef sprach nach dem Schlusspiff über...

... die Tabellensituation nach dem 29. Spieltag: "Das, was wir vernehmen ist, dass die Situation im Keller immer enger wird. Damit wir da, über dem Strich, auch am Ende der Saison stehen, müssen wir noch einige Punkte einfahren. Es könnten aber auch noch einige andere Vereine da unten reinrutschen. Wir stehen weiter über dem Strich und haben alles selbst in der Hand. Das ist wichtig. Wir werden das am Ende auch schaffen."





das 1:1 gegen Heidenheim: "Das Spiel muss man unterteilen. Natürlich wollten wir die Partie gewinnen. Wir haben die Begegnung so erwartet. Wir haben unter der Woche viel zum Thema Restverteidigung gearbeitet. Das sah gut aus. Wir wollten in Führung gehen, leider geraten wir in Rückstand. Das sind dann so Dynamiken im Spiel, die man nicht immer vermeiden kann. Trotzdem sind wir am Ende glücklich und zumindest der moralische Sieger. Wichtig war, dass wir eine Reaktion gezeigt und nicht verloren haben."

... Keven Schlotterbecks Eigentor: "Vor dem Spiel hätte ich gesagt, dass auf "Schlotti" immer Verlass ist. Jetzt hat er leider in dieser Situation im Sechzehner unglücklich agiert. Nichtsdestotrotz ist er ein sehr zuverlässiger Innenverteidiger auf den wir bauen können."

... die Arbeitswoche unter Heiko Butscher und dessen Aufstellung: "Wir haben inhaltlich sehr gut gearbeitet. Wir standen da auch im regelmäßigen Austausch mit dem Trainerteam. Heiko Butscher hat sich aber lange Zeit mit der Aufstellung gelassen und dann so entschieden. Christopher Antwi-Adjei hat leider eine fiebrige Erkältung gehabt und ist somit ausgefallen." wozi mit gp