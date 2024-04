Der VfL Bochum und Jordi Osei-Tutu haben sich im Winter auf Zeit getrennt. Es ging gut los, doch nun hat sich der Engländer das Kreuzband gerissen.

Jordi Osei-Tutu und der VfL Bochum: Eine Erfolgsgeschichte ist das im zweiten Anlauf nicht. Im Sommer 2022 hatte sich der 25-jährige Flügelflitzer dem VfL angeschlossen und 2022/23 22 Pflichtspiele für den VfL absolviert. In der Saison 2023/24 stand er dann nur noch einmal im Kader und spielte keine Rolle mehr.

Die Reaktion: eine Winter-Leihe zum griechischen Erstligisten PAS Giannina. Dort lief es eigentlich ganz gut für den Engländer. Seit seinem Debüt beim 1:3 gegen Olympiakos Piräus Ende Januar, wo ihm gleich eine Vorlage gelang, kam er regelmäßig zum Einsatz. Bis zur 2:3-Niederlage gegen Atromitos Athen Mitte März absolvierte Osei-Tutu acht Spiele, fünf davon über die volle Distanz.

Nun wird jedoch keine Spielzeit mehr hinzukommen. Der 25-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Nach einer Oberschenkelverletzung im Oktober 2020 ist es die zweite große Verletzung seiner Karriere. Seinerzeit musste er 154 Tage pausieren. Nun dürfte es noch länger dauern.

Damit wird auch diese Leihe nicht als Erfolg in die Geschichtsbücher eingehen. Eine Odyssee, was solche Leihgeschäfte angeht, zieht sich durch die gesamte Karriere von Osei-Tutu. Mit dem zeitweisen Transfer zu PAS Giannina verließ Osei-Tutu bereits zum fünften Mal seinen Stammverein. . Und es begann alles mit Bochum.

Der VfL hatte Osei-Tutu in Zweitliga-Zeiten 2019 aus der U23 von Arsenal London ausgeliehen. Nach einem halben Jahr Anlaufzeit war er richtig in Fahrt gekommen. Osei-Tutu überzeugte vor allem offensiv mit seinem Tempo. In 22 Spielen waren ihm damals fünf Tore und drei Vorlagen gelungen.

Daher wurde er auch zurück nach England beordert. Weitere Leihen führten ihn dann zu Cardiff City, Nottingham Forrest und Rotherham United, ehe Bochum erneut zuschlug und den ehemaligen Publikumsliebling ablösefrei verpflichtete.

Doch seine zweite Amtszeit an der Castroper Straße war eben bislang deutlich weniger erfolgreich, was auch an der höheren Spielklasse liegen dürfte. So sollte er in Griechenland wieder Spielpraxis sammeln. Ein Unterfangen, das nun jäh beendet wurde.