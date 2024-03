Beim 2:0 (1:0)-Sieg über Union Berlin hat Borussia Dortmunds Niclas Füllkrug wieder eine Torbeteiligung gesammelt. Mit wem er damit gleichzieht - und wer noch besser war.

Mit dem 2:0-Sieg bei Union Berlin ist Borussia Dortmund ein gelungener Auftakt in die anstehenden Hammerwochen geglückt. Anteil daran hatte wieder einmal Niclas Füllkrug. In der 41. Minute setzte er auf dem rechten Flügel Karim Adeyemi ein. Der zog nach innen und drosch die Kugel passgenau ins linke obere Eck.

Während der Flügelflitzer bei seinem Startelfcomeback für sein erstes Saisontor gefeiert wurde, baute Füllkrug seine beeindruckende vereinsinterne Quote aus. Nach seinen ersten 22 Bundesligaspielen im BVB-Dress steht der 31-Jährige bei elf Toren und acht Vorlagen. 19 Torbeteiligungen in 22 Partien: Damit gehört der Stürmer zu den drei besten Borussen seit Beginn der Datenerfassung. Auch Marco Reus kam einst auf 19 – das war 2012.

Füllkrug hat sich, nachdem er die ersten beiden Spiele der laufenden Saison noch für Werder Bremen absolviert hatte, Ende August 2023 Borussia Dortmund angeschlossen. Nachdem er sich zunächst hinter Sebastien Haller anstellen musste, verdrängte er den Ivorer am fünften Spieltag auf die Bank. Seitdem ist Füllkrug die Nummer eins im Sturm des BVB.

BVB: Nur Haaland toppt Füllkrug und Reus

Noch besser als das Duo Füllkrug/Reus war bis heute nur einer: Erling Haaland. Der mittlerweile zu den besten Stürmern der Welt zählende Norweger hatte gleich bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den FC Augsburg in 34 Minuten Einsatzzeit dreimal getroffen. Nach 22 Bundesligaspielen für den BVB stand Haaland seinerzeit bei 27 Torbeteiligungen.

Neben der Füllkrug-Statistik setzte der BVB im Union-Spiel zudem noch einen weiteren Meilenstein. Durch die weiße Weste steht die Borussia in ihren ersten fünf Bundesliga-Auswärtsspielen des Kalenderjahres bei nur einem Gegentor. Das hatte es zuletzt beim 1:1 in Wolfsburg gegeben.

Insgesamt bedeutet das einen Vereinsrekord. Die nächste Auswärts-Aufgabe steht dann schon am kommenden Wochenende an. Am Samstag, 9. März, 18:30 Uhr muss Borussia Dortmund beim SV Werder Bremen ran – dem Ex-Klub von Füllkrug.