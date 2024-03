RB Leipzig: Rose adelt Bochums Bernardo - "Bochum-Spiele sind in Bochum oft wild"

RB Leipzig muss am Samstag zum VfL Bochum. Zwei Spieler fallen aus, vor einem Bochumer hat der Coach gehörig Achtung.

Am Samstag reist RB Leipzig - unterstützt von 800 Fans - zum VfL Bochum (15:30 Uhr). Mit Sicherheit mit etwas Wut im Bauch, wenn die Gedanken an das Hinspiel aufkommen.

Da versiebte Leipzig mehrere Hochkaräter beim 0:0, zudem zwei Elfmeter, die Emil Forsberg und Xavi verschossen. Elfmeter-Held damals nicht zum ersten Mal: VfL-Torwart Manuel Riemann.

Der ist am Samstag nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Für Leipzig-Coach Marco Rose ist das nicht von Bedeutung. "Das ändert unseren Matchplan nicht. Er spielt gerne viele saubere und lange Bälle. Das ist den anderen Torhütern beim VfL aber auch zuzutrauen."

Mit Blick auf sein Personal muss Rose auf Lukas Klostermann (Muskelverletzung) und Xaver Schlager (5. Gelbe Karte) verzichten. Keeper Peter Gulacsi ist wieder voll in das Mannschaftstraining eingestiegen und ist für das Spiel in Bochum eine Option.

Wenige Ausfälle, daher hat Rose viele Optionen. Er wird auf eine gesunde Mischung setzen zwischen fußballerischer Qualität und Robustheit. Denn er weiß, dass Partien im Ruhrstadion speziell sind. "Bochum hat Stuttgart und Bayern zu Hause geschlagen, sie geben alles bis zur letzten Minute. Darauf sind wir eingestellt. Bochum-Spiele sind in Bochum oft wild."

Ein guter Junge, ich wollte ihn tatsächlich nach Gladbach holen Marco Rose über Bernardo

Sein Zusatz über den kommenden Gegner: "Bochum ist eine Mannschaft, die versucht relativ klar, schnell und zielstrebig ins letzte Drittel zu kommen, um dort mit viel Wucht und hohem Maß an Vertikalität ihre Tore zu machen. Die Bochumer sind stark mannorientiert. Wir werden ständig Gegner im Rücken haben, deswegen müssen wir Eins-gegen-Eins-Situationen gewinnen, um auch Räume für uns zu schaffen und diese zielstrebig zu nutzen. Da sind dann unsere Offensiv-Spieler gefragt. Es wird viel hin und her gehen und dieses Hin-und-Her müssen wir so gestalten, dass wir darüber die Kontrolle behalten. Das wird der entscheidende Faktor."

Ein weiterer Faktor, der aktuell für den VfL spricht, ist Bernardo, der im Sommer 2023 aus Salzburg nach Bochum wechselte - und den Rose kennt, den er auch schon mal gerne holen wollte, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte: "Ein guter Junge, ich wollte ihn tatsächlich nach Gladbach holen. Ich wollte ihn auch nach Salzburg zurückholen. Wir waren immer mal im Austausch, das hat nie funktioniert, weil er aus England nicht weggekommen ist. Ein hervorragender Spieler, der sich in eine tolle Verfassung gebracht hat. Ihn spielen zu sehen, mit der Qualität, der Aggressivität und der Verantwortung, die er beim VfL übernimmt. Er hat sich dort schon in eine Führungsrolle hereingespielt."

So könnte RB Leipzig beim VfL Bochum spielen

Gulacsi - Henrichs, Simakan, Orban, Raum - Kampl, Haidara - Dani Olmo, Xavi - Openda, Sesko

Es fehlen: Klostermann (Muskelverletzung im Oberschenkel), Schlager (5. Gelbe Karte)