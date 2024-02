Der VfL Bochum erwartet am Wochenende den FC Bayern München. Auf einen wichtigen Spieler wird Trainer Thomas Letsch dann verzichten müssen.

Die Trainingswoche beginnt beim VfL Bochum mit etwas Verspätung. Erst ab Mittwoch bittet Trainer Thomas Letsch seine Mannschaft auf den Platz, am Sonntag (18. Februar, 17.30 Uhr) kommt der FC Bayern München ins Ruhrstadion. Fest steht: Gegen den Rekordmeister wird Letsch mindestens einmal umstellen müssen.

Denn Matus Bero sah beim 1:1-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt kurz vor Schluss seine fünfte Gelbe Karte. Dadurch fehlt dem VfL ein Spieler, der zwei Sachen wie kaum ein anderer verkörpert: Zweikampfstärke und Laufbereitschaft.

Auch wenn es zuletzt am Abschluss haperte und Bero mehrere Großchancen vergab, seine Sprints und die Arbeit gegen den Ball sind ein wichtiger Bestandteil des Bochumer Spiels. Gemeinsam mit Kapitän Anthony Losilla, Patrick Osterhage und Kevin Stöger spielte sich das Mittelfeld-Quartett zunehmend ein. Bleibt die Frage: Wer ersetzt Bero? Als Kevin Stöger kurzfristig am 18. Spieltag vor dem Stuttgart-Spiel ausfiel, rückte Philipp Förster in die Startelf. Da war aber auch ein anderer Spielertyp gefragt. Am Ende dürfte es der sein, den Bero am Wochenende wieder auf die Bank verdrängt hatte.

Antwi-Adjei Favorit - Trio mit Außenseiterchancen

Denn Christopher Antwi-Adjei stand zuletzt regelmäßig von Beginn an auf dem Platz, Bero war auf die Position von Takuma Asano vorgerückt. Dessen Rückkehr vom Asien-Cup ließ Bero wieder einen Platz nach hinten rotieren und Antwi-Adjei auf der Bank Platz nehmen.

Gegen Bayern könnten wieder die Sprintqualitäten des Flügelspielers gebraucht werden. Auch in der Arbeit gegen den Ball zeigte sich Antwi-Adjei zuletzt stark verbessert. Allerdings ist Letsch auch immer mal für eine Überraschung gut.

Neben dem bereits genannten Förster, könnten auch Lukas Daschner oder Moritz Kwarteng Kandidaten für die vakante Stelle in der Startelf sein. Die drei eint ihre technische Qualität am Ball. Auf die wird es gegen dominant auftretende Münchner aber vermutlich eher weniger ankommen.