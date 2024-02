Nach dem ersten Rückschlag der Rückrunde will Borussia Dortmund gegen Freiburg eine Reaktion zeigen.

Nachdem Borussia Dortmund zum Jahresstart in größere Personalsorgen geraten ist, hat sich die Situation rechtzeitig zum Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg gelichtet. Drei Rückkehrer haben es gegen die Breisgauer in die Startelf von Trainer Edin Terzic geschafft.

Ins Tor kehrt Stammtorwart Gregor Kobel zurück. Julian Ryerson verteidigt wieder über rechts. Und im Zentrum soll Marco Reus die Fäden ziehen. Für das Trio rücken Alexander Meyer und Youssoufa Moukoko auf die Bank. Thomas Meunier, der beim enttäuschenden 0:0 in Heidenheim auf der Rechtsverteidiger-Position gestartet war, ist inzwischen zu Trabzonspor gewechselt. Eine weitere Änderung: Kapitän Emre Can beginnt im defensiven Mittelfeld für Salih Özcan.

Zehn Punkte aus den ersten vier Spielen des Jahres 2024 sind für Borussia Dortmund durchaus achtbar. Doch spielerisch konnte der BVB in den Duellen gegen überwiegend Abstiegskandidaten noch nicht wirklich überzeugend. Die Heidenheim-Partie am vergangenen Freitag war ein Rückschritt in der Entwicklung. Kaum Torgefahr, dafür hinten anfällig. Die Mannschaft von Edin Terzic hatte sich mehr erhofft.

BVB startet ohne Sancho

Besser machen soll es das Terzic-Team heute gegen Freiburg – vorerst ohne Jadon Sancho, der es nach Muskelproblemen zumindest auf die Bank geschafft hat. Dort finden sich auch die zuletzt fehlenden Karim Adeyemi und Julian Brandt wieder.

Die Breisgauer könnten für den BVB genau der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt sein. Denn nach zwei Niederlagen in Serie herrscht dort ein wenig Verunsicherung. Die Europapokal-Plätze sind erst einmal wieder drei Punkte weg. Doch Terzic hat Respekt vor dem kommenden Gegner. „Sie bleiben immer ihrem Weg treu, auch wenn sie in Phasen mal nicht ihre Ergebnisse einfahren. Das Hinspiel war extrem eng, sie kommen mit dem Ziel, zu punkten“, sagte der BVB-Trainer auf der Pressekonferenz. Aber: „Wir sind guter Dinge, morgen eine bessere Leistung zu zeigen als letzte Woche.“

So spielt der BVB: Kobel - Maatsen, Schlotterbeck, Süle, Ryerson - Can - Bynoe-Gittens, Reus, Sabitzer, Malen - Füllkrug.