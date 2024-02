Turbulenter Deadline-Day bei Champions-League-Anwärter VfB Stuttgart. Im Fokus stehen drei ehemalige BVB-Spieler.

Der VfB Stuttgart spielt eine beeindruckende Saison und steht aktuell auf Platz drei. Von der Relegation in der Vorsaison in die Champions League? Auf dem Weg könnte der ehemalige Dortmunder Mahmoud Dahoud helfen, der auf Leihbasis vom englischen Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion kommt. Der VfB besitzt eine Kaufoption.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zum VfB geklappt hat. Es ist schön, wieder in der Bundesliga spielen zu dürfen. Der VfB ist ein toller Verein mit einer großen Tradition und tollen Fans. Die Mannschaft spielt einen spannenden und beeindruckenden Fußball", wird Dahoud auf der Internetseite des VfB zitiert.

Und weiter: "Ich kenne schon einige Spieler von der U21-Nationalmannschaft. Ich freue mich auf das Wiedersehen beim VfB und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz loszulegen."

Auch VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zeigte sich optimistisch, dass die Leihe erfolgreich verlaufen wird: "Wir freuen uns, dass sich mit Mo Dahoud ein Spieler für den VfB Stuttgart entschieden hat, der uns noch besser machen wird. Mo hat seine enorme fußballerische Qualität bereits in der Bundesliga und international nachgewiesen. Wir sind sicher, dass er sich schnell bei uns zurechtfinden wird und somit ab sofort eine wertvolle zusätzliche Option für unser Spiel darstellt."

Ex-Dortmunder Zagadou hat sich schwer verletzt

Die ist dem VfB an anderer Stelle weggebrochen. Wie der Verein bekannt gab, hat sich Dan-Axel Zagadou am Mittwoch im Mannschaftstraining eine Außenbandverletzung und einen Anriss des Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Der 24-Jährige fällt damit für den Rest der Saison aus.

Eine bittere Nachricht für den ehemaligen Dortmunder, der bis dato unumstrittene Stammkraft war. An seine Stelle dürfte nun erstmal Anthony Rouault rücken. Bald steht dann auch der noch beim Asien Cup weilende Japaner Hiroki Ito wieder zur Verfügung.

Gute Nachrichten gab es dafür von dem dritten Spieler mit BVB-Vergangenheit. Chris Führich, in dieser Saison einer der absoluten Leistungsträger bei den Schwaben, hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

"Ich fühle mich hier in Stuttgart sehr wohl. Der Verein, unsere Fans und die Arena sind etwas ganz Besonderes. Das ist pure Tradition, die man auch bei jedem Heim- und Auswärtsspiel spürt. Es macht einfach sehr viel Spaß, Spieler dieses Vereins zu sein. Ich habe ein richtig gutes Gefühl und freue mich sehr auf alles, was kommt", wird der 26-Jährige zitiert. In 19 Bundesligaspielen gelangen ihm fünf Tore und sechs Vorlagen.