Leverkusen gegen Bochum ohne Stammspieler - Rekord winkt

Der VfL Bochum gastiert bei Bayer Leverkusen. Dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter winkt ein Rekord.

Seit dem 0:3 gegen den VfL Bochum am letzten Spieltag der Vorsaison hat Bayer Leverkusen kein Pflichtspiel mehr verloren. 24 Mal blieb das Team von Trainer Xabi Alonso in dieser Spielzeit unbesiegt, so dass dem Tabellenführer beim Wiedersehen mit dem VfL am Mittwochabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) ein neuer Bundesliga-Rekord winkt.

Denn in den ersten 25 Partien der Saison ohne Niederlage zu bleiben, das gelang noch keiner Mannschaft im deutschen Oberhaus. Gegen Bochum könnte die Werkself die vom Hamburger SV unter Trainer Ernst Happel aufgestellte Bestmarke der Saison 1982/83 überflügeln. "Ich denke nicht zu viel über solche Rekorde nach. Wir wollen einfach unsere Spiele gewinnen", sagt Alsonso zu der Statistik. "Wenn das dann Rekorde mit sich bringt, freut uns das natürlich."

Der VfL muss beim Jahresabschluss mit dem gelbgesperrten Kevin Stöger auf einen wichtigen Mann im zentralen Mittelfeld verzichten. Gleiches Problem plagt Alonso: Denn Exequiel Palacios sah beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende seine fünfte Verwarnung. Damit wird der eigentlich gesetzte Weltmeister erstmals in dieser Saison eine Bundesliga-Partie verpassen.

Als Alternativen bieten sich Robert Andrich, Gustavo Puerta oder Alejandro Grimaldo an. Abgesehen von Palacios kann Alonso auf sein Stammpersonal zurückgreifen - auch auf das Top-Duo Victor Boniface und Florian Wirtz, das in allen Pflichtspielen gemeinsam bereits an 42 Treffern beteiligt war.

Überhaupt verfügt der Spitzenreiter über die zweitbeste Offensive nach den Bayern, die beste Defensive und hat zuhause erst einen Zähler abgegeben (1:1 gegen den BVB). Die starke Hinserie wollen die Leverkusener gegen Bochum krönen. Alonso: "Die Vorfreude der Fans zu spüren und gemeinsam zu feiern, ist für mich ein sehr schönes Gefühl und fast so wichtig wie die Punkte selbst. Wir wollen dieses Gefühl auch im neuen Jahr so häufig wie möglich kreieren."