VfL Bochum: Letsch über Druck von außen - "Das ist mir relativ egal"

Keines der ersten zehn Pflichtspiele konnte der VfL Bochum in dieser Saison gewinnen. Thomas Letsch betont jedoch: "Jede Statistik kann man so oder so auslegen."

In der tiefen Nachspielzeit verspielte der VfL Bochum am neunten Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 den ersten Sieg der Saison. Es war die letzte Aktion in der 96. Minute, als Ex-Schalker Tom Krauß dem Schlusslicht mit einem abgefälschten Schuss doch noch das 2:2 bescherte. Klar, auch VfL-Trainer Thomas Letsch weiß, dass der eine Punkt zuhause zu wenig war. Eine Sache will der Coach aber nicht stehen lassen. "Jeder sagt: 'Mainz hatte nicht den besten Tag.' Aber warum hatten die Mainzer denn nicht ihren besten Tag? Vielleicht, weil wir es gar nicht so schlecht gemacht haben", betonte der Coach. "Wir haben uns ja etwas überlegt. Das ist mir dann zu einfach immer zu sagen, dass der Gegner nicht den besten Tag hatte." Denn sicher sei auch: "Wenn das Spiel 2:1 ausgeht, dann bewertet es jeder anders." Doch das ging es nicht. So sind die Bochumer bereits seit zehn Pflichtspielen sieglos. Letsch lässt sich allerdings nicht verunsichern. "Der Druck von außen interessiert mich relativ wenig. Mich interessiert nur der Druck von innen, also der den ich mir mache und den wir uns machen, um Spiele zu gewinnen", stellte der Coach klar. "Ich schlage weder eine Zeitung auf, noch schaue ich ins Internet. Das ist mir eigentlich relativ egal", betonte Letsch und fügte hinzu: "Wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, dann habe ich ein Problem." Wir haben von neun Bundesliga-Spielen fünf nicht verloren. Wir haben gegen Top-Mannschaften gespielt. Es geht um diesen kleinen Tacken, den wir gerade nicht hinkriegen. Thomas Letsch Dennoch muss sich im Spiel der Bochumer etwas ändern. "Natürlich müssen wir mehr Torchancen kreieren, natürlich müssen wir – auch wenn wir wenig zulassen - das hinten besser machen, das ist doch logisch", erklärte Letsch, der allerdings auch anmerkte: "Jede Statistik kann man so oder so auslegen. Wir haben von neun Bundesliga-Spielen fünf nicht verloren. Wir haben gegen Top-Mannschaften gespielt. Es geht um diesen kleinen Tacken, den wir gerade nicht hinkriegen." Wie dieser "Tacken" in die Mannschaft kommt, das gilt es möglichst schnell rauszufinden. "Wenn ich es wüsste, würde ich den Schalter umlegen." Doch so einfach sei es nicht. "Wir arbeiten Tag und Nacht an den Dingen, dass wir mehr Torchancen kriegen, dass wir die Chancen reinmachen und hinten noch weniger zulassen und nach Möglichkeit zu Null spielen." Viel Zeit bleibt dem VfL jedoch nicht, denn auch in dieser Woche geht es schon Freitag (20.30 Uhr) wieder um Punkte. Dann sind die Bochumer zu Gast bei Aufsteiger SV Darmstadt 98. mit gp

