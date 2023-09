VfL Bochum U21: Perspektivteam schlägt auch Münster II deutlich

Zweites Spiel gegen einen Oberligisten, zweiter Sieg. Das Perspektivteam des VfL Bochum hat den Start in das Projekt erfolgreich abgeschlossen.

Nach dem fulminanten Einstand gegen Oberligist Türkspor Dortmund (12:1) hat das Perspektivteam des VfL Bochum auch den zweiten Test souverän gewonnen. Mit dem SC Preußen Münster II war erneut ein Vertreter aus der Oberliga Westfalen zu Gast.

Während VfL-Coach David Siebers lediglich Daryl Tschoumy Nana anstelle von Niko Bozickovic in die erste Elf beförderte, rotierte der SCP II, der nach fünf Liga-Spielen noch ungeschlagen ist (zwei Siege, drei Unentschieden), durch. Dennoch erwischte die Mannschaft von Kieran Schulze-Marmeling den besseren Start. Paul Wiemer konnte Profi-Torwart Niclas Thiede mit der ersten Chance überwinden (7.).

Römling aus der Distanz

Doch wie schon gegen Türkspor, wo der VfL ebenfalls früh zurücklag, dauerte es nicht lange, bis das Perspektivteam eine Antwort fand. Lennart Koerdt, der im ersten Test bereits viermal traf, besorgte per Foulelfmeter den Ausgleich (11.). Quasi unmittelbar im Anschluss war es Profi Moritz Römling, der per Distanzschuss zum 2:1 traf (12.) - und nach dem Spiel scherzhaft anmerkte: "Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Tor gemacht habe."

Angreifer Eligius Hounsa schnupperte sofort am dritten Tor, fand aber zunächst seinen Meister in Matthias Bräuer (14.). Kurz darauf machte er es allerdings besser und stellte zunächst nach Vorlage von Koerdt (18.), dann von Römling (24.) auf 4:1. Wie schon im ersten Test profitierte der VfL vor den Augen von Profi-Coach Thomas Letsch von Geschwindigkeitsvorteilen.

VfL Bochum U21: Thiede - Kibbe, Dabrowski, Tschoumy Nana, Römling, Koerdt, Njike Nana, Koscierski, Boafo, Lenz, Hounsa Thiede - Kibbe, Dabrowski, Tschoumy Nana, Römling, Koerdt, Njike Nana, Koscierski, Boafo, Lenz, Hounsa Bank: Rölleke, Erdelkamp, Pick, van Eck, Anubodem, Günes, Honert Preußen Münster II: Bräuer – Bena, Schmitz, de Faria Alves Pinto, Nwubani, Benjamins, Keute, Sarrafyar, Wiemer, Schacht, Becker Bank: Hardensett, Nyassi, Romano, Pohl, Overhoff, Sikorski Tore: 0:1 Wiemer (7.), 1:1 Koerdt (11./FE.), 2:1 Römling (12.), 3:1 Hounsa (18.), 4:1 Hounsa (24.), 5:1 Pick (90.)

Schiedsrichter Jens Jeromin bat die Teams anschließend zur Trinkpause, die die Münsteraner nutzten, um sich noch einmal neu zu stabilisieren. So blieb es bis zur Pause beim 4:1.

Nach dem Seitenwechsel waren es dann die Münsteraner, die mehr vom Spiel hatten. Der VfL konnte sich allerdings auf Thiede im Tor verlassen, der zwei, drei Paraden zeigte. So kam der Oberligist nicht noch einmal ran. Stattdessen belohnte sich der erst 15-Jährige Luis Pick in der 90. Minute für sein Anlaufen und stellte den 5:1-Endstand her.

"Gnadenlose Effektivität" und hohe Laufbereitschaft

Entsprechend positiv war die Stimmung nach dem Spiel erneut bei Coach Siebers. "Wir mussten sehr viel investieren, sehr viel laufen. Kompliment an unsere Jungs, die das über das ganze Spiel über durchgezogen haben, wodurch wir immer wieder auch gefährliche Phasen für uns kreieren konnten", lobte der Coach, der auch die junge Defensive (zweimal U17, einmal U18) für die Arbeit gegen den Ball im zweiten Durchgang hervorhob.

Dass es allerdings erneut einen frühen Gegentreffer brauchte, um seine Schützlinge wachzurütteln, soll nach Möglichkeit nicht zur Regelmäßigkeit werden. "Was aber trotzdem übertragbar ist vom letzten Dienstag ist die gnadenlose Effektivität vor dem Tor", freute sich Siebers, dessen Mannschaft besonders zwischen der zehnten und 25. Minute nahezu nichts ausließ.

In der kommenden Woche trifft sich das Perspektivteam für eine weitere Trainingseinheit. Die nächsten Testspiele sollen dann zeitnah kommuniziert werden. mit gp