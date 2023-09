VfL Bochum Perspektivteam: 12:1! U21 überrollt Oberligist Türkspor Dortmund bei Premiere

Das Perspektivteam des VfL Bochum hat ihren ersten Test mehr als erfolgreich absolviert und Oberligist Türkspor Dortmund mit 12:1 (6:1) geschlagen. Zwei Profis waren dabei.

Vor wenigen Tagen präsentierte der VfL Bochum ein neues Projekt. Das sogenannte "Perspektivteam" soll künftig dabei helfen, den eigenen Nachwuchs noch besser zu fördern. Eine Auswahl aus Jungprofis und Talenten aus den U19, U17 und U16 Jahrgängen soll in zusätzlichen Trainingseinheiten und Testspielen entwickelt werden.

Am Dienstagabend lief die Perspektivmannschaft erstmals gemeinsam auf. In einem Test ging es gegen den Oberligisten Türkspor Dortmund. Das Team von Sebastian Tyrala, für das unter anderem Ex-Profi Marcel Reichwein aufläuft, setzte sich am Wochenende noch mit 3:0 gegen die Sportfreunde Lotte durch - im Vergleich zum Sieg in der Oberliga tauschte der Coach allerdings komplett durch.

Gegen die U21, die von David Siebers (Trainer U17, Kaderplanung U13-U19) geleitet wurde, blieb der Oberligist allerdings chancenlos. Der VfL begann mit den beiden Profis Niclas Thiede und Moritz Römling, sieben U19-Spielern und mit Kacper Koscierski (16) und Jaden Kibbe (15) sogar zwei Junioren, die noch in der U17 auflaufen.

Türkspor führt früh, dann legt Bochum los

Zwar erwischte Türkspor einen Blitzstart und ging nach nur drei Minuten durch Reichwein mit 1:0 in Führung, anschließend wurden die Senioren aber von dem zum Großteil aus Junioren bestehenden Perspektivteam vorgeführt.

Vor den Augen Sportvorstand Patrick Fabian und Trainer Thomas Letsch spielten sich die Bochumer in einen Rausch. Divine John Boafo (7.), Cajetan Lenz (11.), Lennart Koerdt (12., 41./FE.), der junge Koscierski (32.) und Eligius Hounsa (34.) drehten das Ergebnis trotz des frühen Rückstands noch vor der Pause zu einem deutlichen 6:1 und ließen dem Oberligisten keine weitere Chance. Auch körperlich zeigten sich die Nachwuchsspieler den Senioren dabei keineswegs unterlegen und stellten Türkspor mit ihrer Geschwindigkeit vor große Probleme.

VfL Bochum: Thiede - Kibbe, Dabrowski, Bozickovic, Römling, Koerdt, Njike Nana, Koscierski, Boafo, Lenz, Hounsa Thiede - Kibbe, Dabrowski, Bozickovic, Römling, Koerdt, Njike Nana, Koscierski, Boafo, Lenz, Hounsa VfL-Bank: Rölleke, van Eck, Pick, Anubodem, Günes, Tschoumy Nana, Honert Türkspor Dortmund: Özdemir - Subasi, Kljajic, Bingöl, Gencoglu, Diallo, Braun, Reichwein, Biancardi, Karagüzel, Hajdari Türkspor-Bank: Sengün, Anan, Dag, Top, Burbaum, Catic Tore: 0:1 Reichwein (1.), 1:1 Boafo (7.), 2:1 Lenz (11.), 3:1 Koerdt (12.), 4:1 Koscierski (32.), 5:1 Hounsa (34.), 6:1 Koerdt (41./FE.), 7:1 Hounsa (49.), 8:1 Boafo (52.), 9:1 Tschoumy Nana (72.), 10:1 Pick (76.), 11:1 Koerdt (79.), 12:1 Koerdt (82.)

Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter. Hounsa (49.) und Boafo (52.) markierten jeweils ihren zweiten Treffer zum 8:1. Anschließend tauschte Siebers zwar durch, doch auch die Neuen nahmen den Fuß nicht vom Gaspedal.

Daryl Tschoumy Nana (72.) und Luis Pick (76.), beide aus der U17, trafen nach ihrer Einwechslung. In der Schlussphase machte Koerdt seinen Tag perfekt indem er zunächst per Heber aus der Distanz (79.) und anschließend per Flachschuss aus 20 Metern (82.) seinen persönlichen Viererpack besorgte und das Endergebnis von 12:1 herstellte.

Ich glaube, das hat schon viel Freude bereitet und das gebracht, was wir von diesen Spielen erwarten David Siebers

"Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht", freute sich Trainer David Siebers nach der Partie. "Die ersten Minuten wirkte es noch so, als wird es für uns ein schwerer Tag, aber die Jungs haben sich extrem schnell gefunden."

Nicht wie ursprünglich geplant am Donnerstag - das Spiel gegen ASC 09 Dortmund wurde zunächst verlegt, dann abgesagt -, aber dafür am Montag (19 Uhr) geht es für die U21 weiter. "Ich glaube, das hat schon viel Freude bereitet und das gebracht, was wir von diesen Spielen erwarten. Jetzt freuen wir uns, auf die nächste Woche, wo wir dann den nächsten Oberligisten zu Gast haben", blickte Siebers voraus. Dann geht es gegen Preußen Münster II. mit gp