BVB, VfL, S04, MSV, RWE: Diese Abgänge der Revierklubs sind noch ohne Verein

DFB-Pokal 4 Ruhrgebiets-Vertreter - Bilanzen, Gegner im Check, die TV-Übertragungen

Am Wochenende steht die erste Runde im DFB-Pokal an. Aus dem Ruhrgebiet gehen vier Teams an den Start. Hier eine Übersicht, auch wie die Gegner in die Saison starteten.