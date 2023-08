RWO: So ist der Stand bei Herzenbruch - Bauder setzt gegen Velbert auf Fan-Power

Rot-Weiß Oberhausen ist mit großer Euphorie in die Saison gestartet und musste sofort einen Dämpfer einstecken. Am Freitag will RWO den ersten Dreier einfahren.

Rot-Weiß Oberhausen gehört neben dem SV Rödinghausen, Alemannia Aachen und Wuppertaler SV zu den großen Favoriten in der Regionalliga West. Während Rödinghausen (2:0 gegen Ahlen) und Wuppertal, dass das Spitzenspiel in Aachen (2:1) erfolgreich bestritt, Auftaktsiege feierten, patzte RWO.

0:1 unterlagen die Kleeblätter beim "Angst-Gegner" SC Wiedenbrück. Trotz der Unterstützung von 500 mitgereisten RWO Fans - insgesamt waren 1001 Zuschauer im Jahnstadion vor Ort - gelang es der Mannschaft von Trainer Jörn Nowak nicht etwas Zählbares nach Oberhausen mitzunehmen.

"Die Leistung war ordentlich, allen voran die zweite Halbzeit. Wir haben uns geärgert und geschüttelt. Das Spiel ist abgehakt. Am Freitag steht die nächste Aufgabe vor der Brust und es gilt wie immer: Wir wollen jedes Spiel gewinnen", betont Patrick Bauder.

Am Freitag (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt die SSVg Velbert ins Stadion Niederrhein. "Das ist ein starker Aufsteiger, der souverän durch die Oberliga marschiert ist. Velbert hat eine gute Mannschaft beisammen und sich auch mit dem erfahrenen Markus Pazurek verstärkt. Sie haben am ersten Spieltag Lippstadt geschlagen. Wir sind auf jeden Fall gewarnt. Aber klar: Mit der Unterstützung unserer tollen Fans wollen wir den Dreier in Oberhausen behalten. Wir wollen dieses Jahr eine echte Heimmacht werden", betont Bauder.

Trainer Nowak hat aktuell alle Mann an Bord und die Qual der Wahl. Dass nach der Verpflichtung von Tim Stappmann noch ein weiterer Spieler nach Oberhausen kommt, will Bauder nicht ausschließen. "In diesem Geschäft kann man nie etwas ausschließen. Es kann immer in beide Richtungen gehen. Das Transferfenster ist ja noch bis zum 1. September geöffnet", sagt Bauder.

Rot-Weiß Oberhausen: Felix Herzenbruch trainiert weiter mit

Und wie wäre es mit einer Verpflichtung von Felix Herzenbruch? "Felix trainiert bei uns mit. Nicht mehr, nicht weniger", erklärt Bauder. Nach RevierSport-Informationen ist der ehemalige Fanliebling von Rot-Weiss Essen bei RWO - Stand heute: 2. August 2023 - kein Thema für eine Verpflichtung.

Schließlich ist der rot-weiße Kader mit Nico Klaß, Tim Stappmann, Pierre Fassnacht, Michel Niemeyer, Tanju Öztürk, Cottrell Ezekwem und Dominik Burghard sowohl auf den Links- als auch Innenverteidiger-Positionen gut aufgestellt.