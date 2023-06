VfL Bochum: Entscheidung steht bevor - Das sagt Ivan Ordets

Bleibt er oder bleibt er nicht? Der VfL Bochum hofft auf eine Rückkehr von Abwehrchef Ivan Ordets für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga.

Vier externe Neuzugänge hat der VfL Bochum in der Sommer-Transferphase bereits vorgestellt. Fans und Verantwortlichen hoffen bei den Verpflichtungen für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga aber besonders auf die Rückkehr ihres Abwehrchefs.

Die Umstände, die Ivan Ordets nach Bochum gebracht hatten, sind tragisch. Wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, sein Heimatland, war der 30-Jährige von seiner Vertragspflicht befreit. Der VfL hat ihn im Sommer 2022 von Dinamo Moskau aufgrund der Fifa-Sonderregel für ausländische Profis in Russland ausleihen können. Diese Regel hat die Fifa um ein Jahr verlängert.

Damit wird Ordets nicht mehr nach Moskau zurückkehren müssen, da sein Vertrag 2024 ausläuft. Wo auch immer er also hingeht, er wird länger bleiben können. Für den 30-Jährigen also die Chance, nochmal einen großen Vertrag zu unterschreiben.

In Bochum hatte es sportlich nach kurzer Eingewöhnungsphase auf Anhieb gepasst. In 30 Spielen stand er auf dem Platz, war unumstrittener Anker der Bochumer Defensive. 156 gewonnene Luftduelle bedeuteten Platz fünf in der ligaweiten Rangliste, die Teamkollege Philipp Hofmann anführt (269).

Dadurch hat sich Ordets auch auf die Wunschlisten von Vereinen gespielt, die finanziell mehr zu bieten haben als der VfL. Das Bochumer Angebot liegt bereits vor. Trainer Thomas Letsch hatte mehrfach seine Hoffnung auf einen Verbleib bekräftigt. Der Innenverteidiger zögert aber noch. Auf dem YouTube-Kanal "The Game" gab Ordets nun erstmals seit seiner Ankunft in Bochum ein Interview und eine Wasserstandsmeldung ab.

VfL Bochum: Entscheidung wohl kommende Woche

Im Gespräch mit Roman Kademin blickt er auf ein turbulentes Jahr zurück. Als die Bochumer eine schwierige Phase hatten, habe niemand an die Mannschaft geglaubt - nur die Spieler selbst. Offen seien in der Kabine alle Probleme angesprochen worden, was letztendlich zum Klassenerhalt geführt habe.

Der Höhepunkt an Emotionalität und auch sein persönliches Karriere-Highlight sei dann das Saisonfinale am letzten Spieltag gegen Bayer Leverkusen (3:0) gewesen. Seine Frau sei so nervös gewesen, wie Ordets sie noch nie erlebt habe. Nach Spielende flossen bei dem 30-Jährigen Tränen der Freude.

Trotzdem habe er sich beim VfL Bedenkzeit erbeten. Andere Angebote sollen ebenfalls vorliegen, auch aus der Bundesliga. Kommende Woche soll eine Entscheidung getroffen werden. Das passt in die Bochumer Pläne, da sich Kaderplaner Marc Lettau und Letsch ansonsten anderweitig für die Innenverteidigung umschauen müssten. Zum Trainingsauftakt am 5. Juli soll der Kader stehen.