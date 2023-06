Bundesliga: Bochums Bestwerte der Liga und was sie für den VfL bedeuten

Der VfL Bochum geht in die dritte Saison in der Fußball-Bundesliga. Ein Blick in die Vergangenheit offenbart dabei, worauf es in der Zukunft ankommen wird.

Der Fokus des VfL Bochum ist nach der Rettung am letzten Spieltag voll auf die dritte Saison in Folge in der Fußball-Bundesliga gerichtet. Gespräche laufen im Hintergrund, erste Transfers wurden vermeldet, um auch im nächsten Jahr konkurrenzfähig zu sein. Ein letzter Blick zurück muss aber gestattet sein - auch in Bezug auf die Zukunft. Denn obwohl sich der VfL über die gesamte Saison hinweg in der Gefahrenzone der Tabelle wiederfand, sind die Bochumer bei Statistiken teilweise ganz oben mit dabei. Vor allem Torwart Manuel Riemann - verpasste keine einzige Minute - konnte trotz aller Höhen und Tiefen unter Beweis stellen, einer der besten Bundesliga-Keeper zu sein. Das zeigt unter anderem die Anzahl an abgewehrten Schüssen. 134 sind Liga-Bestwert. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass die VfL-Defensive nicht immer sicher stand und viel zugelassen hat. Riemann war oftmals auf sich allein gestellt, 72 Gegentreffer sind die meisten der Liga. Zudem haben viele Fehler im eigenen Sechzehner dazu geführt, dass sich Riemann vielen Strafstößen gegenüber stehen sah. Sechs konnte der 34-Jährige parieren, die meisten aller Keeper. Allerdings traten die VfL-Gegner 14 Mal vom Punkt an - Liga-Höchstwert. Das soll die beeindruckende Abwehrquote von 42,9 Prozent nicht schmälern, allerdings muss das leichtfertige Herschenken von Elfmetern dringend abgestellt werden. VfL Bochum: Defensiv weniger Fehler, offensiv mehr Alternativen Eine solide Saison spielte Philipp Hofmann in seinem ersten Bundesliga-Jahr. Im Laufe der Saison wurde der Stürmer immer besser ins Offensivspiel eingebunden. Mit 269 gewonnenen Luftduellen ist der 30-Jährige an die Spitze der Liga-Statistik gesprungen. Dies offenbart aber auch, dass es dem VfL oftmals an spielerischen Lösungen fehlte. Das "Steil-Klatsch-Tief"-Prinzip mit dem langen Ball auf Hofmann hat phasenweise sehr gut funktioniert, Gegner konnten sich aber allmählich darauf einstellen. In der letzten Saisonphase sah sich Hofmann zwei oder mehr Verteidigern gegenüber. Eine der Aufgaben in der Vorbereitung wird daher sein, offensive Alternativen zu erarbeiten. Dafür soll der Kader bereits frühzeitig stehen. Lukas Daschner (24) ist ein ganz anderer Spielertyp als Hofmann und wurde beim FC St. Pauli auch in der Sturmmitte eingesetzt. Mit Felix Passlack (25) und Noah Loosli (26) wurde weiteres frisches Blut verpflichtet. Der älteste Kader der Liga (28,6 Jahre im Schnitt) ist dadurch zwar nicht in den Jungbrunnen gefallen, der Altersschnitt soll aber stückweise und möglichst ohne Qualitätsverlust gesenkt werden.

