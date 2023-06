VfL Bochum: Trainingslager in Südtirol, Testspiel in Ostfriesland - der Sommerfahrplan

Der VfL Bochum hat erste Informationen zu Trainingslager, Testspielen und Gegnern bekanntgegeben. Es ist die erste Sommervorbereitung unter Trainer Thomas Letsch.

Es mag einem zwar länger vorkommen, doch das Ende der Saison in der Fußball-Bundesliga ist erst etwas mehr als zwei Wochen her. Für den VfL Bochum heißt es: Nach dem Klassenerhalt ist vor der Vorbereitung. Beim Sommerplan setzt der VfL auf Kontinuität.

Wie schon in den Jahren 2021 und 2022 wird das Trainingslager im südtirolerischen Gais aufgeschlagen. Wie in den jeweiligen Saisons soll dort der Grundstein für den Klassenerhalt gelegt werden, um sich in der Bundesliga festzusetzen. Für eine Woche geht es vom 23. bis 30. Juli 2023 in die Ferienregion Bruneck.

Trainingsauftakt ist bereits am 5. Juli. Dann erwartet Trainer Thomas Letsch seine Spieler um 10:30 Uhr an der Castroper Straße. Für den 54-Jährigen ist es die erste Sommer-Vorbereitung. Etwas mehr als einen Monat bleibt Zeit, die neu zusammengestellte Mannschaft auf das erste Pflichtspiel vorzubereiten.

Wer der Gegner ist, muss am 18. Juni noch ausgelost werden. Fest steht aber bereits, dass die Partien der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen werden. Die Bundesligasaison 2023/24 startet eine Woche später mit dem Eröffnungsspiel am 18. August.

Der aktuelle VfL-Sommerplan: Trainingsauftakt: 5. Juli, 10:30 Uhr Testspiel: 11. Juli, Kickers Emden – VfL Bochum Testspiel: 15. Juli, 16 Uhr, SC Verl – VfL Bochum Testspiel: 21. Juli, Testspiel geplant Trainingslager:: 23. bis 30. Juli, Gais (Südtirol) Testspiel: 29. Juli, 17 Uhr, Parma Calcio – VfL Bochum Testspiel: 5. August, Testspiel geplant DFB-Pokal: 11. bis 14. August, 1. Runde Bundesliga: 18. bis 20. August, 1. Spieltag

Die ersten Testspiele hat der VfL Bochum auch bekannt gegeben. Wer nicht mit ins Trainingslager in den Süden reisen möchte, kann den VfL auch an die Nordsee begleiten. Am 11. Juli geht es nach Ostfriesland und gegen Kickers Emden (Regionalliga Nord). Vier Tage später ist Bochum beim Drittligisten SC Verl zu Gast. Die Anstoßzeit in der Sportclub-Arena ist 16 Uhr. Weitere Testspiele und Gegner stehen noch aus.