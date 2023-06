Schalke: Neuer Trikotsponsor steht offenbar fest - Dreijahresvertrag

Der FC Schalke 04 wird nach dem Abstieg laut einem Bericht mit einem neuen Trikotsponsor in die 2. Bundesliga gehen.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat offenbar einen neuen Trikotsponsor gefunden. Nach Informationen von Sky haben sich die Königsblauen mit der Hydrogen Deutschland GmbH auf einen Dreijahresvertrag geeinigt. Der Deal würde Schalke rund sieben Millionen Euro pro Saison bringen, schreibt Sky. Finalisiert sei er noch nicht.

In der gerade abgelaufenen Saison stand meinauto.de auf dem Schalker Trikot - auch der Deal mit der Gebrauchtwagenbörse brachte Schalke rund sieben Millionen Euro, aber in der Bundesliga. Im Sommer 2022 hatten die Königsblauen in Mittersill die Kooperation vorgestellt und die Vertragsgestaltung als "flexibel" bezeichnet. Heißt konkret: meinauto.de konnte zwar entscheiden, nicht mehr als Trikotsponsor aufzutreten, muss aber als Premiumpartner erhalten bleiben.

Ähnlich äußerte sich ein Unternehmenssprecher von meinauto.de gegenüber dieser Zeitung: "Wir bleiben Schalke 04 auch in der nächsten Saison treu und wollen Teil der Mission Wiederaufstieg sein." Das Sponsoring werde als "großer Erfolg" erachtet, die Zusammenarbeit sei hochprofessionell und von Vertrauen von gegenseitigem Vertrauen geprägt.

Doch was ist die Hydrogen Deutschland GmbH? Auf der Internetseite der Firma aus Hamm heißt es: "Wir setzen auf die Kraft von Wasserstoff. Unser Ziel ist der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, um eine nachhaltige Zukunft mit sauberer Energie zu gestalten. Für alle. Überall."